Били ногами просто на мосту: нові деталі нападу на українського підлітка у Польщі

Польща (ілюстративне фото)

У Варшаві поліція розслідує напад на групу підлітків, який стався ввечері 7 травня на Свєнтокшиському мосту. Найбільше постраждав 16-річний громадянин України Артем — після побиття його госпіталізували з тяжкими травмами.

Про це повідомляють на порталі InPoland.

За попередніми даними, підлітки прогулювалися мостом і спілкувалися українською та російською мовами. У якийсь момент до них під’їхали двоє молодиків на скутері та почали провокувати компанію.

Згодом вони повернулися вже з більшою групою. За словами очевидців, нападників могло бути близько десяти.

Під час конфлікту 16-річного Артема повалили на землю та жорстоко били руками й ногами. Ще двоє підлітків також дістали травми.

На місце прибули поліцейські, після чого нападники втекли. Постраждалого українця доправили до лікарні. За інформацією польських ЗМІ, у хлопця діагностували перелом черепа та численні травми обличчя. Йому провели операцію.

Правоохоронці Варшави проводять слідчі дії, опитують свідків та аналізують записи з камер відеоспостереження, щоб встановити всіх причетних до нападу. Родина Артема, яка переїхала до Польщі через війну в Україні, співпрацює зі слідством.

Напади на українських дітей у Польщі — останні новини

Раніше у польському Ольштині правоохоронці почали розслідування після повідомлення про напад на двох українських дітей.

За даними місцевої поліції, інцидент міг статися під час травневих вихідних у Старому місті. Польські правоохоронці вже прийняли заяву про можливий злочин, встановлюють усіх учасників події та з’ясовують її обставини.

За інформацією медіа, дітей могли принижувати та змушувати ставати на коліна.

Крім того, Польща опинилася в центрі скандалу після заяв Amnesty International щодо депортації українців зі США. Правозахисники стверджують, що через польські аеропорти примусово повертають людей до країни, де триває війна.

