Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
2 хв

В Україні виявили небезпечний продукт на ринках: що варто знати

Продукцію негайно зняли з реалізації, щоб запобігти масовим отруєнням.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ринок

Ринок / © pexels.com

На агропродовольчому ринку в Тернополі під час планової перевірки виявили небезпечну картоплю. Популярний овоч виявився «нафаршированим» нітратами, через що продукцію терміново вилучили з обігу.

Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Як з’ясувалося, вміст токсичних речовин у картоплі був критично високим, що робить її вживання небезпечним для життя та здоров’я.

«За результатами лабораторних досліджень встановлено, що вміст нітратів у продукції становив 362,5 мг/кг при допустимому рівні 250 мг/кг відповідно до вимог державних санітарних правил і норм», — зазначають у відомстві.

Спеціалісти лабораторії у присутності представника адміністрації ринку та власника продукції негайно склали акт про недопущення реалізації зазначеної партії. Картопля на столи тернополян не потрапить.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян бути вкрай пильними та не купувати овочі у невстановлених місцях, де відсутній санітарний контроль.

«Таку продукцію можуть реалізовувати без належних документів щодо її походження та без підтвердження показників безпечності. Купуйте овочі лише у встановлених місцях торгівлі та дбайте про власне здоров’я», — йдеться у повідомленні фахівців.

В Україні вже фіксували випадки появи небезпечних товарів. Зокрема, у солодощах, які завозили до країни, виявляли дельта-9-тетрагідроканабінол — психоактивну речовину, що впливає на центральну нервову систему та викликає розлади свідомості.

Ціни на овочі в Україні — останні новини

Нагадаємо, ціни на закарпатську полуницю в Україні почали стрімко знижуватися. За кілька днів вартість ягоди впала майже вдвічі, а на окремих ринках її продають по 130–170 гривень за кілограм.

Водночас імпортна полуниця поки залишається дорожчою, а найдорожчою на ринках називали ягоду з Одещини. Аналітики прогнозували, що цього сезону дефіциту полуниці не буде, тому ціни можуть продовжити знижуватися.

В Україні різко зросли ціни на гречку — у травні середня вартість крупи сягнула близько 75 грн за кілограм. Аналітики пояснювали це скороченням посівних площ та зменшенням врожаю після нерентабельного для аграріїв 2024 року.

