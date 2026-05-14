В Україні виявили небезпечний продукт на ринках: що варто знати

Ринок / © pexels.com

На агропродовольчому ринку в Тернополі під час планової перевірки виявили небезпечну картоплю. Популярний овоч виявився «нафаршированим» нітратами, через що продукцію терміново вилучили з обігу.

Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Як з’ясувалося, вміст токсичних речовин у картоплі був критично високим, що робить її вживання небезпечним для життя та здоров’я.

«За результатами лабораторних досліджень встановлено, що вміст нітратів у продукції становив 362,5 мг/кг при допустимому рівні 250 мг/кг відповідно до вимог державних санітарних правил і норм», — зазначають у відомстві.

Спеціалісти лабораторії у присутності представника адміністрації ринку та власника продукції негайно склали акт про недопущення реалізації зазначеної партії. Картопля на столи тернополян не потрапить.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян бути вкрай пильними та не купувати овочі у невстановлених місцях, де відсутній санітарний контроль.

«Таку продукцію можуть реалізовувати без належних документів щодо її походження та без підтвердження показників безпечності. Купуйте овочі лише у встановлених місцях торгівлі та дбайте про власне здоров’я», — йдеться у повідомленні фахівців.

В Україні вже фіксували випадки появи небезпечних товарів. Зокрема, у солодощах, які завозили до країни, виявляли дельта-9-тетрагідроканабінол — психоактивну речовину, що впливає на центральну нервову систему та викликає розлади свідомості.

