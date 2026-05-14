Українська полуниця різко просіла в ціні: ягоду продають за копійки

Ціни на закарпатську полуницю стрімко знижуються. Ягоду віддають майже за безцінь. Полуниця активно падає в ціні протягом усього тижня. Від початку тижня ціна на полуницю з Закарпаття зменшилася майже у два рази. За скільки можна купити полуницю зараз?

На сайті Столичного ринку повідомили актуальні ціни.

Ціни на полуницю з Закарпаття почали стрімко знижуватися

Ще 11 травня українська полуниця продавалася по 260 гривень за кілограм. Нині її можна купити вже по 170 гривень. Обвал ціни за три дні відбувся на 34%. На ринках можна знайти пропозиції і по 140 грн/кг.

Полуниця з Закарпаття дешевшає шаленими темпами — її можна купити в діапазоні 130–170 грн/кг. Тобто здешевлення відбулося на 50% за кілька днів.

Українська полуниця загалом дешевшає, однак не так сильно, як того хотілося б покупцям. Деякі продавці тримають високу ціну — 290 грн/кг. Таку ціну беруть за певні сорти ягід і розраховують на заможних покупців.

Імпортна полуниця не встигає за темпами здешевлення української, тому коштує суттєво дорожче.

Середня ціна на імпортну полуницю нині — 200 грн/кг. Вона почала дешевшати лише вчора.

Найдорожчою на ринках є нині полуниця з Одеси. Її продають по 285 грн/кг, хоча ще кілька днів тому пропонували по 330 грн/кг.

Вартість полуниці залежить від розміру ягід — велику продають дорожче. Українці віддають перевагу маленьким ягодам по 180 грн/кг. Велика ж полуниця по 270 грн/кг залишається лежати на прилавках продавців.

Аналітики прогнозують сезон дешевої полуниці, адже на неї не було надмірного попиту чи дефіциту.

Нагадаємо, в Україні за останні кілька днів значно здешевшала теплична полуниця. За даними ринку «Столичний», вартість ягоди впала майже на третину — подекуди на 40–80 грн порівняно з минулим тижнем.

Якщо наприкінці минулого тижня ціна трималася на рівні 260 грн/кг, то станом на 12 травня вона коштувала в середньому 180–220 грн/кг.

Вартість продукту варіюється залежно від регіону та сорту: у Києві полуницю можна знайти по 180 грн/кг, тоді як у Львові ціна вища — близько 250 грн/кг. Найпопулярніші сорти, як-от «Альба», «Азія» та «Румба», продаються в діапазоні від 180 до 270 грн/кг.

Також на ринках з’явилася перша закарпатська черешня за конкурентною ціною 180 грн/кг.

