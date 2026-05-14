Маша Єфросиніна показала, як ховалася з сином під час обстрілу: кадри викликають сльози

Ведуча з дитиною пережила атаку РФ у ванній кімнаті.

Анастасія Гребешко
Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

У ніч проти 14 травня масована атака на Київ з боку Росії знову змусила мешканців столиці ховатися в укриттях, а серед них опинилася й телеведуча Маша Єфросиніна разом із 11-річним сином.

Ніч у Києві була напруженою й тривожною. У місті лунали вибухи та сигнали повітряної тривоги. Люди терміново спускалися в укриття або залишалися у безпечних кімнатах. Єфросиніна перебувала вдома з дитиною. Вони не покидали ванну кімнату, яка стала тимчасовим прихистком. Атмосфера страху поєднувалася з вимушеним спокоєм.

«Всередині — ненависть до мр*зот і паніка паралізуючого страху. Зовні — відпрацьований спокій. Ніколи не пробачу р*сні жодної такої пекельної ночі», — написала телеведуча.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, по Україні цієї ночі було випущено сотні дронів і десятки ракет різних типів. У Києві зафіксували пошкодження щонайменше на десятках локацій. До ліквідації наслідків долучалися підрозділи ДСНС України, які рятували людей і працювали на місцях руйнувань.

У ніч проти 14 травня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Основною ціллю став Київ, де після влучань виникли пожежі та руйнування житлових будинків. У різних районах столиці повідомляли про постраждалих і загиблих, а рятувальні роботи тривали протягом усього ранку.

