Яке морозиво не варто купувати та що означають ДСТУ

Намагайтеся уникати покупки морозива, в складі якого занадто багато хімічних добавок / © Associated Press

З приходом тепла морозиво стає одним із найпопулярніших десертів. І хоча на перший погляд, це безпечний продукт, порушення температурного режиму чи складу можуть зробити його доволі шкідливим для здоров’я.

У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів розповіли, на що варто звертати увагу під час вибору морозива.

За словами фахівців, варто звернути увагу на:

морозильну камеру — температурний режим має відповідати умовам зберігання, зазначеним на упаковці продукту. Оптимальна температура для морозива — не вище -18°C

форму морозива — якщо температура вища (-10°C чи -5°C), морозиво може підтавати, частково втрачати форму і знову заморожуватися. Це погіршує його якість

упаковку — на ній мають бути вказані назва та склад продукту, виробник, дата виготовлення, термін придатності, харчова та енергетична цінність, умови зберігання, маса нетто, а також наявність алергенів

Наразі Україні є три державні стандарти для виготовлення морозива

Якщо на упаковці вказано ДСТУ 4733:2007, це означає, що морозиво (молочне, вершкове і пломбір) виготовлене на молочній основі — винятково з молока та продуктів його переробки, без застосування будь-яких жирів і білків немолочного походження.

ДСТУ 4734:2007 свідчить про те, що морозиво виготовляють на основі плодово-ягідної або овочевої сировини з додаванням цукрового сиропу, натуральних барвників, ароматизаторів та інших необхідних для виробництва інгредієнтів.

Третій стандарт — ДСТУ 4735:2007 – вказує на те, що це морозиво із комбінованим складом сировини, його випускають із частковою заміною молочної сировини на компоненти рослинного походження (рослинні жири).

Крім того, допускається й виготовлення морозива за індивідуальною рецептурою. У такому випадку на етикетці продукту замість звичного напису ДСТУ має бути зазначена абревіатура ТУ (технічні умови) і відповідний набір цифр.

