Названо найкращі стрижки, які ідеально підійдуть жінкам із круглим обличчям

Правильно підібрана стрижка здатна не лише освіжити образ, а й візуально змінити риси обличчя. Для жінок із круглою формою лиця це особливо важливо, адже вдала зачіска допомагає зробити риси більш витонченими, підкреслити вилиці та навіть омолодити зовнішність. Стилісти переконують, що деякі стрижки буквально створені для круглого обличчя, оскільки додають легкості, гармонії та елегантності. Головне, знати, які варіанти дійсно пасують, а яких зачісок краще уникати.

Подовжене каре

Однією з найкращих стрижок для круглого обличчя стилісти називають подовжене каре. Воно допомагає візуально витягнути риси та зробити контури більш витонченими.

Особливо ефектний варіант із легкими хвилями чи асиметрією. Передні пасма, які м’яко обрамляють обличчя, створюють ефект тендітності та додають образу жіночності.

Водночас занадто коротке каре на рівні щік може лише підкреслити округлість, тому довжина має бути трохи нижче підборіддя.

Каскад

Багатошарові стрижки чудово підходять жінкам із круглим обличчям. Саме каскадна техніка допомагає зробити зачіску більш повітряною та гармонійною.

Стилісти пояснюють: вертикальні лінії та м’які переходи довжини візуально витягують обличчя. Крім того, каскад додає волоссю руху й природного об’єму без ефекту важкості. Особливо гарний вигляд така стрижка має на середньому та довгому волоссі.

Піксі з подовженим чубчиком

Багато жінок із круглим обличчям бояться коротких стрижок, але дарма. Правильно підібрана піксі зробить образ стильним та сучасним.

Головний секрет стрижки — об’єм на маківці та подовжений косий чубчик. Саме вони допомагають зробити риси обличчя більш витягнутими та збалансованими.

Така стрижка також омолоджує та додає образу характеру й легкості.

Яких зачісок краще уникати жінкам із круглим обличчям

Стилісти радять не робити надто густий прямий чубчик, який повністю закриває лоб. Він візуально розширює обличчя та робить риси важчими.

Також не найкращим вибором можуть бути дуже короткі рівні стрижки без об’єму або гладко зачесане волосся. Вони часто підкреслюють округлість щік і роблять обличчя ширшим.

