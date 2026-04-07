Названо стрижки, які не можна робити жінкам за 50: вони старять і спотворюють образ

Які стрижки додають десятки років

Реклама

З віком правильно підібрана зачіска стає не просто елементом стилю, а важливим інструментом для створення довершеного образу. Деякі стрижки можуть підкреслити красу рис обличчя і навіть омолодити, тоді як інші, навпаки, додають зайвих років і роблять загальний вигляд важким. Саме тому важливо знати, яких зачісок краще уникати після 50.

Занадто коротка стрижка

Ультракороткі стрижки з чіткими, різкими лініями можуть підкреслювати вікові зміни.

Вони відкривають обличчя повністю, акцентуючи увагу на зморшках і втраті тонусу шкіри. Крім того, така форма часто робить образ суворим та важким. Краще обирати більш плавні та текстурні варіанти зачісок.

Реклама

Довге пряме волосся без об’єму

Дуже довге волосся без шарів і об’єму може обтяжувати обличчя. З віком волосся стає тоншим, тому така зачіска лише підкреслює втрату густоти і робить образ втомленим.

Оптимальне рішення — середня довжина з легкою градацією, яка додає руху й об’єму.

Класичне рівне каре без текстури

Каре з ідеально рівним зрізом і без об’єму може мати занадто статичний вигляд.

Воно підкреслює лінію підборіддя і шиї, які з віком змінюються, і може додавати кілька зайвих років.

Реклама

Краще вибирати сучасні варіації каре з шарами або легкою асиметрією, вони роблять образ молодшим та динамічнішим.

На що звернути увагу під час вибору стрижки