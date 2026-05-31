Бургер / © pexels.com

Досліджувачі фастфуду та виробники соусів заявили, що більшість людей їдять бургери «неправильно». За їхніми словами, перед тим як відкусити бургер, його варто перевернути догори дриґом — це допоможе уникнути «розвалювання» страви та зробить смак більш насиченим.

Про незвичний лайфхак повідомляє Daily Mail.

Фахівці пояснюють, що верхня частина булочки зазвичай товстіша за нижню, тому саме вона краще витримує вагу котлети, овочів і соусів. Якщо перевернути бургер, начинка менше вислизатиме, а соуси не витікатимуть по боках.

Американська мережа написала у соцмережі, що «верхня булочка міцніша, тому бургер варто їсти перевернутим — так менше шансів, що він розпадеться».

Менеджер із розробки нових продуктів підтвердив, що в цьому способі є логіка.

«Товстіша верхня частина булочки може краще утримувати вагу котлети та інгредієнтів, фактично створюючи своєрідну опору для бургера», — пояснив він.

Як треба їсти бургер

До обговорення долучилася і компанія з виробництва соусів. Там назвали одразу три переваги «перевернутого» бургера:

верхня булочка краще вбирає соки м’яса;

начинка менше випадає;

соуси швидше відчуваються на смак.

Там також зазначили, що при звичайному способі поїдання соуси часто стікають по краях замість того, щоб одразу потрапляти на смакові рецептори.

Тренд активно поширюється у TikTok. Користувачі публікують відео, де їдять бургери догори дриґом, і стверджують, що так страва «краще тримається» та не розвалюється в руках.

Втім, у соцмережах думки розділилися. Одні користувачі називають цей спосіб «єдино правильним», інші ж зізнаються, що їсти бургер перевернутим «дивно» і «неприродно».

