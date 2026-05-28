Яке завтра, 29 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 29 травня, Всесвітній день здоров’я травної системи. Віряни вшановують пам’ять святої преподобної мучениці Теодосії, діви. До Нового року залишилося 217 днів.
29 травня 2026 року — п’ятниця. 1555-й день війни в Україні.
Завтра, 29 травня, віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Теодосії, діви. Вона походила з благочестивої родини й з юності присвятила себе Богові, обравши шлях дівоцтва та молитви. За сповідання християнства була піддана жорстоким тортурам і зрештою прийняла мученицьку смерть, не зрікшись віри. Її пам’ять у церковній традиції пов’язують із прикладом духовної стійкості, чистоти та вірності християнським ідеалам.
29 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров’я травної системи. Його мета — привернути увагу до профілактики та лікування захворювань травної системи: шлунка, кишківника, печінки, підшлункової залози. Щороку обирається окрема тема — наприклад, харчування, мікрофлора кишківника або профілактика хронічних хвороб. Головний сенс свята — нагадати, що здоров’я травної системи напряму впливає на імунітет, енергію та загальний добробут людини.
Також 29 травня Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй. Його запровадила ООН у 2002 році, щоб вшанувати всіх військових, поліцейських і цивільних, які беруть участь у миротворчих місіях по всьому світу. Дата обрана не випадково — саме 29 травня 1948 року розпочалася перша миротворча місія ООН на Близькому Сході.
А ще 29 травня Міжнародний день Евересту. Він присвячений найвищій горі світу — Евересту (Джомолунгмі), а також історичному підкоренню вершини, яке вперше відбулося 29 травня 1953 року, коли новозеландець Едмунд Гілларі та шерп Тенцинг Норгей досягли вершини. Сьогодні Еверест — не лише символ рекорду висоти, а й нагадування про межі людських можливостей і відповідальність перед природою.