29 травня 2026 року — п’ятниця. 1555-й день війни в Україні.

Завтра, 29 травня, віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Теодосії, діви. Вона походила з благочестивої родини й з юності присвятила себе Богові, обравши шлях дівоцтва та молитви. За сповідання християнства була піддана жорстоким тортурам і зрештою прийняла мученицьку смерть, не зрікшись віри. Її пам’ять у церковній традиції пов’язують із прикладом духовної стійкості, чистоти та вірності християнським ідеалам.

29 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров’я травної системи. Його мета — привернути увагу до профілактики та лікування захворювань травної системи: шлунка, кишківника, печінки, підшлункової залози. Щороку обирається окрема тема — наприклад, харчування, мікрофлора кишківника або профілактика хронічних хвороб. Головний сенс свята — нагадати, що здоров’я травної системи напряму впливає на імунітет, енергію та загальний добробут людини.

Також 29 травня Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй. Його запровадила ООН у 2002 році, щоб вшанувати всіх військових, поліцейських і цивільних, які беруть участь у миротворчих місіях по всьому світу. Дата обрана не випадково — саме 29 травня 1948 року розпочалася перша миротворча місія ООН на Близькому Сході.

А ще 29 травня Міжнародний день Евересту. Він присвячений найвищій горі світу — Евересту (Джомолунгмі), а також історичному підкоренню вершини, яке вперше відбулося 29 травня 1953 року, коли новозеландець Едмунд Гілларі та шерп Тенцинг Норгей досягли вершини. Сьогодні Еверест — не лише символ рекорду висоти, а й нагадування про межі людських можливостей і відповідальність перед природою.

