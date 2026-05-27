Курс валют на 28 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на четвер, 28 травня.

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 28 травня. Долар додав ще 2 коп. Євро зріс на 3 коп. Злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 44,29 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,54 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,16 (-1 коп.)

Як повідомлялося, дехто з українців може отримати понад 1000 грн надбавки до пенсії. Йдеться про військових пенсіонерів, які не працюють та утримують непрацездатних членів родини. За законом, виплата має бути призначена військовим рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім строкової військової служби.

