Натуральне полуничне морозиво: простий рецепт
Смачний десерт можна легко та швидко приготувати вдома з мінімуму інгредієнтів.
Домашнє полуничне морозиво готується швидко, без зайвих зусиль і не потребує спеціального обладнання. Воно ніжне, ароматне та натуральне — ідеальний десерт для спекотного дня.
Як приготувати полуничне морозиво
Інгредiєнти:
Полуниця — 300 г
Цукрова пудра — 50 г
Білок яєчний -50 г
Лимон, сік — 2 столових ложки
Приготування
Покладіть цукрову пудру у чашу. Додайте заморожену полуницю шматочками і лимонний сік і збивайте до отримання крему. Зберіть все з дна лопаткою. Вставте насадку метелик, додайте яєчні білки і збивайте приблизно 2 — 3 хвилини. Подавайте десерт холодним.
