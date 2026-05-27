Натуральне полуничне морозиво: простий рецепт

Домашнє полуничне морозиво готується швидко, без зайвих зусиль і не потребує спеціального обладнання. Воно ніжне, ароматне та натуральне — ідеальний десерт для спекотного дня.

Як приготувати полуничне морозиво

Інгредiєнти:

Полуниця — 300 г

Цукрова пудра — 50 г

Білок яєчний -50 г

Лимон, сік — 2 столових ложки

Приготування

Покладіть цукрову пудру у чашу. Додайте заморожену полуницю шматочками і лимонний сік і збивайте до отримання крему. Зберіть все з дна лопаткою. Вставте насадку метелик, додайте яєчні білки і збивайте приблизно 2 — 3 хвилини. Подавайте десерт холодним.

