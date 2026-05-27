Україну накриває небезпечний удар стихії та холоднеча: де негода "розгуляється" найгірше

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 травня / © Associated Press

Реклама

Погода в Україні різко зміниться через потужний північно-західний циклон, який уже з 27 травня розгуляється по регіонах грозовими зливами, градом та шквальним вітром.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у середу, 27 травня, Україну накриє атмосферний фронт із дощами та штормовим вітром. На півдні та південному заході ще втримається літня спека до +25…+28 градусів, на сході та північному сході температура впаде до +17…+21 градуса, а на решті території очікується близько +20…+23 градусів.

Діденко попереджає, що від четверга в країні стане прохолодніше — вдень температура знизиться до +12…+18 градусів, а повернення стабільного тепла варто чекати вже на початку червня.

Реклама

Очільник Черкаського гідрометеорологічного центру Віталій Постигань повідомляє, що літо стає «на паузу» — на цьому тижні в атмосфері відбудеться зміна процесів.

«Температурний фон стрімко знизиться аж на 4-6° і відповідатиме кінцю квітня», — зазначає синоптик.

У середу, 27 травня, погода різко зіпсується. Через Україну проходитиме холодний атмосферний фронт із північного заходу. Синоптик попереджає про короткочасні грози, зливи, а подекуди навіть град. Також очікується сильний шквалистий вітер із поривами до 17–22 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла, вдень збережеться літня температура — від +20 до +25 градусів тепла.

Реклама

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 27 травня в Україні буде хмарно й з проясненнями. Вночі у північних областях місцями, вдень повсюди пройдуть короткочасні дощі. На Прикарпатті, в центральних та південних областях очікуються грози.

Вітер буде західний, північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни вдень буде спекотніше -там очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

Погода в Україні 27 травня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають, що 27 травня у більшості областей країни суттєво посилиться вітер, його пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду. Мешканцям центральних і південних регіонів, а також Прикарпаття варто готуватися до гроз. Через таку негоду оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають метеорологи.

Реклама

Попередження синоптиків про небезпечні погодні умови в Україні 27 травня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні наприкінці травня і в перші дні літа.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів