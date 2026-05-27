БпЛА Shahed

Російські загарбники суттєво нарощують кількість ударних безпілотників типу «Шахед», які запускають по території України.

Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров (позивний «Лазар») під час виступу, передає Новини.Live.

За його словами, кількість одночасно запущених дронів постійно зростає, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Він навів приклад масованої атаки, коли Росія випустила по Україні 741 «Шахед».

З них лише 23 безпілотники досягли своїх цілей.

«Це ніскільки не знімає відповідальності з нас за те, що ці „Шахеди“ досягли цілі. Робота, насправді, стає усе важчою і важчою, тому що кількість „Шахедів“, яка випускається одночасно, стрімко зростає», — наголосив Єлізаров.

У Повітряних силах підкреслюють, що попри високий рівень перехоплення, масштаб атак змушує постійно вдосконалювати систему протидії.

