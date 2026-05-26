«Добрий вечір» чи «Доброго вечора»: як правильно привітатися українською мовою

Як правильно вітатися українською / © unsplash.com

Реклама

Філологиня Лариса Чемерис пояснила, які форми вітання є правильними в українській мові, а яких варто уникати. За її словами, нормативними вважаються вислови «Добрий ранок», «Добрий день» та «Добрий вечір».

Про це вона повідомила у своєму відео в Instagram.

Натомість конструкції «Доброго ранку», «Доброго дня» і «Доброго вечора», як наголосила філологиня, не є типовими для української мови саме як форма привітання. Водночас їх можна використовувати як побажання.

Реклама

«Якщо ж ці конструкції ви вживаєте з метою побажання, то так і говоріть: „Бажаю доброго дня“, „Бажаю доброго вечора“», — пояснила Лариса Чемерис.

Правила української мови — як спілкуватись та писати грамотно

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як правильно вітатися українською та чому вислів «добрий ранок» філологи називають нормативною формою привітання.

Також у повсякденному мовленні інколи трапляється слово «совість», однак воно не належить до нормативної української лексики та є запозиченням із російської мови. Його радять замінювати українськими відповідниками.

Новини партнерів