А ви знали, що говорити "Добрий ранок" не можна: як вітатися українською правильно

Як вітатися українською / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Більшість українців щодня вітаються словами «Добрий ранок», однак мовознавці вже давно сперечаються щодо правильності цього вислову. Одні вважають його цілком нормативним, а інші наголошують: в українській мові природніше звучать зовсім інші форми привітання. Саме тому питання правильного вітання часто викликає жваві дискусії серед філологів та шанувальників української літературної мови.

Як правильно вітатися українською

Деякі мовознавці пояснюють, що вислів «Добрий ранок» не є помилковим, однак звучить менш природно для української мови.

Традиційно українці частіше використовували форму «Доброго ранку». Саме такий варіант вважається милозвучнішим та відповідає особливостям українського мовного етикету.

Реклама

Філологи радять використовувати для привітань форми родового відмінка:

«Доброго ранку».

«Доброго дня».

«Доброго вечора».

Мовознавці пояснюють, що українська мова тяжіє до побажальних синтаксичних конструкцій. Коли людина каже «Доброго ранку», вона ніби бажає співрозмовнику гарного та спокійного ранку.

Новини партнерів