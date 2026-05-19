А вы знали, что говорить "Добрий ранок" нельзя: как здороваться на украинском правильно

Внимательное отношение к своей повседневной речи помогает сохранять богатство украинской языковой культуры.

Вера Хмельницкая
Как здороваться на украинском

Как здороваться на украинском

Большинство украинцев ежедневно приветствуются словами «Добрий ранок», однако языковеды уже давно спорят о правильности этого выражения. Одни считают его вполне нормативным, а другие подчеркивают: в украинском языке более естественно звучат совсем другие формы приветствия. Именно поэтому вопрос правильного приветствия часто вызывает оживленные дискуссии среди филологов и любителей украинского литературного языка.

Как правильно здороваться на украинском

Некоторые языковеды объясняют, что выражение «Добрий ранок» не ошибочное, однако звучит менее естественно для украинского языка.

Традиционно украинцы чаще использовали форму «Доброго ранку». Именно такой вариант считается более благозвучным и отвечает особенностям украинского языкового этикета.

Филологи советуют использовать для поздравлений формы родительного падежа:

  • «Доброго ранку».

  • «Доброго дня».

  • «Доброго вечора».

Языковеды объясняют, что украинский язык тяготеет к пожелательным синтаксическим конструкциям. Когда человек говорит «Доброго ранку», он словно желает собеседнику хорошего и спокойного утра.

