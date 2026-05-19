Путин внезапно заговорил о "господине" Зеленском: что стоит за изменением тона диктатора

Владимир Путин / © Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время заметно изменил риторику в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Если в начале полномасштабного вторжения он позволял себе оскорбительные высказывания об украинском руководстве, то теперь в публичных заявлениях стал называть Зеленского господином.

На это изменение обратил внимание британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 каналу.

Почему Путин сменил риторику по поводу Зеленского

По словам военного, такое изменение тона не случайно. По его мнению, на международной арене именно Зеленский выглядит сейчас лидером, который принимает ключевые решения и демонстрирует эффективность.

"В глазах всего мира человеком, который принимает ключевые решения и выглядит как самый уверенный и эффективный лидер, является президент Зеленский, но отнюдь не президент Путин", - подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что Украина за годы полномасштабной войны стала одним из ведущих государств в сфере военных инноваций. Особенно это касается беспилотных технологий, которые уже изучаются и используются другими странами.

По словам полковника, мир все чаще обращается к Украине за опытом, в частности, в вопросах защиты от дроновых и ракетных угроз.

"Все прислушиваются к Украине и обращаются к ней за советом. Она передает свой опыт и технологии беспилотников", - отметил он.

Зеленский играет на слабых местах Кремля

Гемиш де Бреттон-Гордон также прокомментировал решение Зеленского фактически "разрешить" Путину провести парад в Москве 9 мая. По его мнению, это можно рассматривать как элемент психологического давления на Кремль.

"Я считаю, что в Британии это назвали бы тактикой психологического давления или интеллектуальной игрой. Президент Владимир Зеленский очень умный и изобретательный человек. Мы знаем, насколько это злит и раздражает Путина", - сказал военный.

Он добавил, что такое поведение украинского президента лишь подчеркивает контраст между Киевом и Москвой: Украина демонстрирует гибкость, изобретательность и способность адаптироваться, в то время как Россия все чаще вынуждена реагировать на чужие шаги.

Как Путин говорил о Зеленском раньше

Изменение тона российского диктатора стало особенно заметным на фоне его предыдущих заявлений. В начале полномасштабной войны Путин называл украинское руководство "шайкой наркоманов и неонацистов".

Однако после четырех лет войны он уже использует совсем другую лексику. В частности, после парада 9 мая российский лидер, комментируя возможную личную встречу с президентом Украины, сказал:

"Я слышал, что господин Зеленский готов провести личную встречу".

На это обратили внимание обозреватели Clash Report, сравнившие выступления Путина в 2022 и 2026 годах. В сети также распространилось видео, где виден резкий контраст между предыдущими оскорбительными высказываниями и новым, более сдержанным тоном.

О чем может свидетельствовать такое изменение

Эксперты считают, что новая риторика Путина может являться признаком изменения тактики Кремля. Россия не достигла заявленных целей на поле боя, война стала затяжной, а Украина сохранила международную поддержку и нарастила свои военные способности.

На этом фоне демонстративно пренебрежительный тон по отношению к Зеленскому уже не работает так, как в начале вторжения. Напротив, он лишь подчеркивает несоответствие между заявлениями Кремля и реальностью, в которой Украина продолжает сопротивляться и влиять на ход войны.

Именно поэтому, по мнению обозревателей, обращение господин Зеленский может быть не проявлением уважения, а вынужденным сигналом: Кремль вынужден признавать политический вес украинского президента, даже если это делает неохотно.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что украинские удары по территории России не только наносят экономические потери врагу, но и разрушают у россиян ощущение победы и безопасности. В Офисе Президента считают, что это может усилить давление на Кремль и повлиять на настроения в высших кругах РФ.

