Путін раптово заговорив про "пана Зеленського": що стоїть за зміною тону диктатора

Володимир Путін / © Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом помітно змінив риторику щодо президента України Володимира Зеленського. Якщо на початку повномасштабного вторгнення він дозволяв собі образливі висловлювання про українське керівництво, то тепер у публічних заявах почав називати Зеленського “паном”.

На цю зміну звернув увагу британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв’ю ”24 Каналу”.

Чому Путін змінив риторику щодо Зеленського

За словами військового, така зміна тону не є випадковою. На його думку, на міжнародній арені саме Зеленський зараз має вигляд лідера, який ухвалює ключові рішення та демонструє ефективність.

“В очах усього світу людиною, яка ухвалює ключові рішення та має вигляд найвпевненішого та найефективнішого лідера, є президент Зеленський, але аж ніяк не президент Путін”, — наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

Він зазначив, що Україна за роки повномасштабної війни стала однією з провідних держав у сфері військових інновацій. Особливо це стосується безпілотних технологій, які вже вивчають і використовують інші країни.

За словами полковника, світ дедалі частіше звертається до України по досвід, зокрема в питаннях захисту від дронових і ракетних загроз.

“Усі прислухаються до України та звертаються до неї по пораду. Вона передає свій досвід і технології безпілотників”, — зазначив він.

Зеленський грає на слабких місцях Кремля

Геміш де Бреттон-Гордон також прокоментував рішення Зеленського фактично “дозволити” Путіну провести парад у Москві 9 травня. На його думку, це можна розглядати як елемент психологічного тиску на Кремль.

“Я вважаю, що у Британії це назвали б тактикою психологічного тиску чи інтелектуальною грою. Президент Володимир Зеленський — дуже розумна й винахідлива людина. Ми знаємо, наскільки це злить і дратує Путіна”, — сказав військовий.

Він додав, що така поведінка українського президента лише підкреслює контраст між Києвом і Москвою: Україна демонструє гнучкість, винахідливість та здатність адаптуватися, водночас Росія дедалі частіше змушена реагувати на чужі кроки.

Як Путін говорив про Зеленського раніше

Зміна тону російського диктатора стала особливо помітною на тлі його попередніх заяв. На початку повномасштабної війни Путін називав українське керівництво “шайкою наркоманів і неонацистів”.

Однак після понад чотирьох років війни він уже використовує зовсім іншу лексику. Зокрема, після параду 9 травня російський лідер, коментуючи можливу особисту зустріч із президентом України, сказав:

“Я чув, що пан Зеленський готовий провести особисту зустріч”.

На це звернули увагу оглядачі Clash Report, які порівняли виступи Путіна 2022-го та 2026 року. В Мережі також поширилося відео, де видно різкий контраст між попередніми образливими висловлюваннями та новим, значно стриманішим тоном.

Про що може свідчити така зміна

Експерти вважають, що нова риторика Путіна може бути ознакою зміни тактики Кремля. Росія не досягла заявлених цілей на полі бою, війна стала затяжною, а Україна зберегла міжнародну підтримку та наростила власні військові спроможності.

На цьому тлі демонстративно зневажливий тон щодо Зеленського вже не працює так, як на початку вторгнення. Навпаки, він лише підкреслює невідповідність між заявами Кремля і реальністю, у якій Україна продовжує чинити опір та впливати на перебіг війни.

Саме тому, на думку оглядачів, звернення “пан Зеленський” може бути не проявом поваги, а вимушеним сигналом: Кремль змушений визнавати політичну вагу українського президента, навіть якщо робить це неохоче.

Крім того, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що українські удари по території Росії не лише завдають економічних втрат ворогові, а й руйнують у росіян відчуття перемоги та безпеки. В Офісі президента вважають, що це може посилити тиск на Кремль і вплинути на настрої у вищих колах РФ.

