Коли можливий перелам у війні: в ЗСУ назвали ключові фактори

Україна поступово наближається до переламу у війні, проте говорити про повне перехоплення стратегічної ініціативи Силами оборони наразі зарано.

Про це заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв для Новини.LIVE.

Умови для перехоплення стратегічної ініціативи

За словами Сергія Наєва, досягнення стратегічного переламу на користь України безпосередньо залежить від обсягів озброєння та регулярності ураження військових об’єктів Російської Федерації.

«Говорити прямо про стратегічні ініціативи зараз, на жаль, ще не можна, але ми можемо дістатися цієї стратегічної мети, коли відбудеться перелам. Для цього необхідні сила й засоби — це звичайна така військова математика. Тому якомога більше дронів, якомога більше ударів по тилах в оперативній глибині, у стратегічній глибині. І якщо будемо продовжувати, ми обов’язково поступово наближатимемося до цієї мети», — наголосив він.

Дії та стан російських військ

Водночас генерал-лейтенант зауважив, що російська сторона продовжує активно вживати заходів для посилення власного наступального потенціалу та нарощування потужностей військово-промислового комплексу.

«Ворог теж не спить. Він розгорнув свою оборонну промисловість, виробляє свої засоби вогневого ураження. У нього проходить докумплектування особовим складом», — повідомив військовий.

Він також уточнив, які саме методи застосовує російське командування для поповнення лав своєї армії та утримання контролю над особовим складом безпосередньо в зоні бойових дій.

«І у них мотивація за гроші, ми це знаємо, але є і примус, фізичний примус там безпосередньо у військових частинах. Їх буквально женуть на наші оборонні позиції. Це війна, і я радітиму кожному успіху Сил оборони», — резюмував Сергій Наєв.

