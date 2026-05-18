У пишній спідниці і жакеті на голе тіло: Демі Мур в ефектному луку завітала на галавечір

Акторка продовжує захоплювати своїми новими образами під час Каннського кінофестивалю.

Демі Мур відвідала галавечір Chopard Miracle, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю в Ле-Канне.

Акторка обрала для своєї появи ефектний образ total black. На зірці був елегантний жакет з глибоким декольте, який вона одягла на голе тіло, і пишна асиметрична спідниця з фатину.

Лук Мур доповнила гостроносими слінгбеками на шпильках, чорним чокером із прикрасою, інкрустованою діамантами, та елегантними діамантовими сережками. Їй зробили укладання з локонами і макіяж з пишними віями.

Нагадаємо, Демі Мур в один із днів Каннського фестивалю викликала фурор “ляльковою“ пишною сукнею кольору фуксії з великим бантом від Matières Fécales.

