- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
У пишній спідниці і жакеті на голе тіло: Демі Мур в ефектному луку завітала на галавечір
Акторка продовжує захоплювати своїми новими образами під час Каннського кінофестивалю.
Демі Мур відвідала галавечір Chopard Miracle, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю в Ле-Канне.
Акторка обрала для своєї появи ефектний образ total black. На зірці був елегантний жакет з глибоким декольте, який вона одягла на голе тіло, і пишна асиметрична спідниця з фатину.
Лук Мур доповнила гостроносими слінгбеками на шпильках, чорним чокером із прикрасою, інкрустованою діамантами, та елегантними діамантовими сережками. Їй зробили укладання з локонами і макіяж з пишними віями.
Нагадаємо, Демі Мур в один із днів Каннського фестивалю викликала фурор “ляльковою“ пишною сукнею кольору фуксії з великим бантом від Matières Fécales.