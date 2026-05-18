Китай готується до удару: чому Пекін посилює зв’язки з Москвою

Сі Цзіньпін і Володимир Путін / © Associated Press

Переговори Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна минулого тижня, схоже, майже не торкнулися війни в Україні та відносин Китаю з Росією. У заяві Пекіна після зустрічі лише коротко згадали про «українську кризу», водночас у повідомленні американської сторони ця тема взагалі не фігурувала.

Натомість головними питаннями переговорів стали торгівля, Тайвань і війна на Близькому Сході. Трамп після зустрічі заявив, що Китай погоджується з ним щодо важливості відновлення роботи Ормузької протоки.

Водночас Сі Цзіньпін, за повідомленнями, тиснув на Трампа в питанні Тайваню. Китайський лідер попередив про ризик конфлікту, якщо це питання не буде «належно врегульоване». Після візиту до Пекіна американський очільник заявив, що ще не вирішив, чи схвалювати багатомільярдну угоду про продаж американської зброї Тайваню.

Для Китаю блокування такої угоди стало б важливою дипломатичною перемогою. Пекін вважає Тайвань своєю територією і прагне встановити контроль над островом, хоча більшість тайванців виступає проти такого сценарію.

Тайвань міг бути прихованою темою переговорів Сі та Путіна

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Джозеф Вебстер припустив, що саме Тайвань може бути ключовим підтекстом зближення Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним.

На його думку, Пекін може прагнути укласти з Москвою нові енергетичні домовленості, щоб гарантувати собі стабільні постачання пального в разі майбутнього конфлікту навколо Тайваню.

Вебстер зазначив, що розширення потужностей російського нафтопроводу до Китаю «значно посилить нафтову безпеку Пекіна в разі виникнення ситуації з Тайванем».

Росія просуває новий газопровід до Китаю

Москва своєю чергою намагається переконати Китай активніше просувати будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Цей проєкт має додати близько 50 мільярдів кубометрів потужності до енергетичної мережі між двома країнами.

Для Росії газопровід є способом посилити залежність Китаю від російських енергоносіїв і компенсувати втрату європейських ринків після повномасштабного вторгнення до України. Для Пекіна ж такі постачання можуть стати стратегічним страхуванням у разі великої кризи в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Радники президента США Дональда Трампа прогнозують, що Китай може спробувати захопити Тайвань протягом наступних п’яти років. Такий крок лідера КНР Сі Цзіньпіна загрожує перекрити Штатам доступ до мікрочипів, необхідних для розвитку штучного інтелекту. Американська економіка наразі абсолютно не готова до подібних наслідків.

Нагадаємо, під час закритих переговорів із Трампом у Пекіні 14 травня Сі заявив, що питання Тайваню є найважливішим у двосторонніх відносинах. Він суворо попередив: неправильний підхід до цієї теми загрожує стабільності, може призвести до зіткнень і навіть до військового конфлікту між США та КНР. Аналітики наголошують, що китайський лідер фактично недвозначно застеріг Вашингтон «не бавитися» з цим питанням.

Після візиту до Пекіна Трамп застеріг Тайвань від оголошення незалежності, зазначивши, що не хоче воювати за тисячі миль від дому, і закликав обидві сторони «охолодити ситуацію». Він підтвердив, що дискусія щодо острова була головним пріоритетом для Сі, але позиція Вашингтона залишається незмінною.

