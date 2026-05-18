- Зброя
Названо три українські дрони, які пробили повітряний щит Москви
Україна завдала ударів по кількох цілях у Москві, зокрема по нафтоперекачувальній станції, своїми далекобійними безпілотниками.
Під час наймасштабнішої атаки на Московський регіон, який вважається одним з найзахищеніших у РФ, Україна використала три типи дронів власного виробництва.
Про це повідомляє Business Insider із посиланням на Генштаб.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ударах були задіяні:
RS-1 Bars
новий, раніше невідомий тип безпілотника — Bars-SM Gladiator
За даними українських військових, ударів було завдано по низці стратегічних об’єктів у Московській області в ніч проти 17 травня 2026 року, а також напередодні.
У заяві зазначається, що під атаку потрапили ключові військові та промислові цілі, серед яких — мікроелектронне виробництво приблизно за 30 км від центру Москви і нафтоперекачувальна станція.
Російська влада повідомляла про масовану атаку дронів, заявивши про понад 120 безпілотників у небі над столичним регіоном — це найвищий показник за весь час війни.
Українські розробки та нові типи озброєння
Найменше відомо про дрон Bars-SM Gladiator, який уперше згадується у відкритих джерелах. Аналітики припускають, що він може бути пов’язаний із платформою RS-1 Bars.
RS-1 Bars — це безпілотник, представлений 2025 року як гібрид крилатої ракети та реактивного дрона. Він здатен уражати цілі на відстані до 800 км і нести сотні кг вибухівки.
Інший тип — FP-1 Firepoint — дрон далекої дії, розроблений українською компанією Fire Point наприкінці 2024 року. Він призначений для глибоких ударів і може долати понад 1400 км.
За даними відкритих джерел, FP-1 запускається без злітної смуги та може нести бойову частину до 120 кг.
Прорив крізь ППО Москви
Московський регіон має одну з найщільніших систем протиповітряної оборони в Росії, включно з комплексами С-300, С-400, а також системами «Панцир» і «Тор».
Попри це Україна поступово знаходить способи прориву оборони столиці РФ.
За словами президента Володимира Зеленського, концентрація ППО навколо Москви є найвищою, однак українські сили «навчилися її долати».
Наслідки атаки
Тим часом у очільника Кремля Путіна після ударів по Москві епічно «заспокоїли» росіян, адже місцеві Telegram-канали РФ повідомляли про пожежі в промислових районах, зокрема на об’єктах мікроелектроніки та інфраструктури постачання пального.
Також фіксувалися загоряння поблизу підмосковних населених пунктів і в районі аеропорту Шереметьєво.
Україна заявляє, що ці удари стали відповіддю на масовані атаки РФ, під час яких за останні дні було запущено понад тисячу дронів по українських містах.