Названо три українські дрони, які пробили повітряний щит Москви

Фото: Telegram президента України Володимира Зеленського

Реклама

Під час наймасштабнішої атаки на Московський регіон, який вважається одним з найзахищеніших у РФ, Україна використала три типи дронів власного виробництва.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на Генштаб.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ударах були задіяні:

Реклама

FP-1 Firepoint

RS-1 Bars

новий, раніше невідомий тип безпілотника — Bars-SM Gladiator

За даними українських військових, ударів було завдано по низці стратегічних об’єктів у Московській області в ніч проти 17 травня 2026 року, а також напередодні.

У заяві зазначається, що під атаку потрапили ключові військові та промислові цілі, серед яких — мікроелектронне виробництво приблизно за 30 км від центру Москви і нафтоперекачувальна станція.

Російська влада повідомляла про масовану атаку дронів, заявивши про понад 120 безпілотників у небі над столичним регіоном — це найвищий показник за весь час війни.

Українські розробки та нові типи озброєння

Найменше відомо про дрон Bars-SM Gladiator, який уперше згадується у відкритих джерелах. Аналітики припускають, що він може бути пов’язаний із платформою RS-1 Bars.

Реклама

RS-1 Bars — це безпілотник, представлений 2025 року як гібрид крилатої ракети та реактивного дрона. Він здатен уражати цілі на відстані до 800 км і нести сотні кг вибухівки.

Інший тип — FP-1 Firepoint — дрон далекої дії, розроблений українською компанією Fire Point наприкінці 2024 року. Він призначений для глибоких ударів і може долати понад 1400 км.

За даними відкритих джерел, FP-1 запускається без злітної смуги та може нести бойову частину до 120 кг.

Прорив крізь ППО Москви

Московський регіон має одну з найщільніших систем протиповітряної оборони в Росії, включно з комплексами С-300, С-400, а також системами «Панцир» і «Тор».

Реклама

Попри це Україна поступово знаходить способи прориву оборони столиці РФ.

За словами президента Володимира Зеленського, концентрація ППО навколо Москви є найвищою, однак українські сили «навчилися її долати».

Наслідки атаки

Тим часом у очільника Кремля Путіна після ударів по Москві епічно «заспокоїли» росіян, адже місцеві Telegram-канали РФ повідомляли про пожежі в промислових районах, зокрема на об’єктах мікроелектроніки та інфраструктури постачання пального.

Також фіксувалися загоряння поблизу підмосковних населених пунктів і в районі аеропорту Шереметьєво.

Реклама

Україна заявляє, що ці удари стали відповіддю на масовані атаки РФ, під час яких за останні дні було запущено понад тисячу дронів по українських містах.

Новини партнерів