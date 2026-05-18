Чи “переслідують” вас демони у снах?: дослідження виявило моторошну закономірність, що передує кошмарам

Дослідження снів показало, що нічні кошмари рідко виникають раптово, їм передує послідовність тривожних і змінених образів.

Демони у снах з’являються за закономірністю / © pexels.com

Вчені заявили, що нічні кошмари з «демонічними» образами можуть не з’являтися випадково — їм часто передує чітка багатоденна послідовність сновидінь із наростанням тривоги.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Психологи залучили 124 добровольців, які протягом двох тижнів вели детальні щоденники снів, фіксуючи будь-які образи з «демонічними» мотивами.

Дослідники встановили, що такі кошмари рідко виникають раптово. Навпаки — їм зазвичай передує поступове «накопичення» тривожних елементів у снах.

У деяких випадках проходить кілька ночей, перш ніж у сновидіннях з’являється фінальний моторошний образ «демона».

На початковому етапі люди бачать лише дивні, але відносно безпечні постаті або сцени, які викликають легке занепокоєння.

З кожною наступною ніччю образ стає дедалі загрозливішим, ніби «наближається» до сновидця.

Завершується ця послідовність повноцінним кошмаром із відчуттям прямої демонічної атаки.

Вчені виявили закономірність: демони у снах з’являються за кілька ночей до кошмару

Вчені також зафіксували, що елементи «демонічної сутності» можуть з’являтися в різних формах у різних снах, поступово змінюючись.

Подібні образи відомі науці давно — ще з Середньовіччя «демонів» пов’язували з кошмарами та сонним паралічем.

Сьогодні в соцмережах часто говорять про так званого «демона сонного паралічу», який нібито з’являється в страшних снах.

Втім, науковці наголошують: мова йде не про надприродні явища, а про роботу мозку, який обробляє страхи та емоційні спогади під час сну.

У дослідженні, опублікованому в журналі Dreaming, «демонічний контент» визначається як образи з відчуттям надприродного зла та наміром завдати шкоди сновидцю.

З 1 599 проаналізованих сновидінь лише частина містила такі елементи, але саме вони формували найбільш інтенсивні кошмари.

Дослідники також описали типові риси таких снів: відчуття безсилля, викривлена реальність, темні простори та поступове «наближення загрози».

Науковці припускають, що мозок таким чином поступово «переробляє» сильні емоційні переживання, і якщо цей процес порушується — виникають важкі кошмари.

Попри тривожні образи, дослідники наголошують: люди, які стикаються з такими снами, не є винятком, а у разі регулярних кошмарів варто звернутися до фахівців із медицини сну.

