Чи “переслідують” вас демони у снах?: дослідження виявило моторошну закономірність, що передує кошмарам
Дослідження снів показало, що нічні кошмари рідко виникають раптово, їм передує послідовність тривожних і змінених образів.
Вчені заявили, що нічні кошмари з «демонічними» образами можуть не з’являтися випадково — їм часто передує чітка багатоденна послідовність сновидінь із наростанням тривоги.
Про це йдеться у матеріалі dailymail.
Психологи залучили 124 добровольців, які протягом двох тижнів вели детальні щоденники снів, фіксуючи будь-які образи з «демонічними» мотивами.
Дослідники встановили, що такі кошмари рідко виникають раптово. Навпаки — їм зазвичай передує поступове «накопичення» тривожних елементів у снах.
У деяких випадках проходить кілька ночей, перш ніж у сновидіннях з’являється фінальний моторошний образ «демона».
На початковому етапі люди бачать лише дивні, але відносно безпечні постаті або сцени, які викликають легке занепокоєння.
З кожною наступною ніччю образ стає дедалі загрозливішим, ніби «наближається» до сновидця.
Завершується ця послідовність повноцінним кошмаром із відчуттям прямої демонічної атаки.
Вчені виявили закономірність: демони у снах з’являються за кілька ночей до кошмару
Вчені також зафіксували, що елементи «демонічної сутності» можуть з’являтися в різних формах у різних снах, поступово змінюючись.
Подібні образи відомі науці давно — ще з Середньовіччя «демонів» пов’язували з кошмарами та сонним паралічем.
Сьогодні в соцмережах часто говорять про так званого «демона сонного паралічу», який нібито з’являється в страшних снах.
Втім, науковці наголошують: мова йде не про надприродні явища, а про роботу мозку, який обробляє страхи та емоційні спогади під час сну.
У дослідженні, опублікованому в журналі Dreaming, «демонічний контент» визначається як образи з відчуттям надприродного зла та наміром завдати шкоди сновидцю.
З 1 599 проаналізованих сновидінь лише частина містила такі елементи, але саме вони формували найбільш інтенсивні кошмари.
Дослідники також описали типові риси таких снів: відчуття безсилля, викривлена реальність, темні простори та поступове «наближення загрози».
Науковці припускають, що мозок таким чином поступово «переробляє» сильні емоційні переживання, і якщо цей процес порушується — виникають важкі кошмари.
Попри тривожні образи, дослідники наголошують: люди, які стикаються з такими снами, не є винятком, а у разі регулярних кошмарів варто звернутися до фахівців із медицини сну.