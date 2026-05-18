Місце проживання може впливати на швидкість старіння: вчені зробили несподіване відкриття

Місце проживання може впливати на швидкість старіння

Місце, де живе людина, може впливати не лише на спосіб життя, а й на біологічне старіння організму. Дослідники зі Стенфордського університету з’ясували, що географія та етнічне походження пов’язані з роботою імунітету, метаболізмом, мікробіомом кишківника та процесами старіння клітин.

Група вчених зі Стенфордського університету провела дослідження, яке показало: місце проживання людини може суттєво впливати на те, як швидко старіє її організм, передає IFL Science.

Дослідники використали технологію так званого «глибокого профілювання» — мультиоміксний підхід, який дозволяє одночасно аналізувати гени, білки, метаболізм, мікробіоту кишківника та інші молекулярні показники.

У дослідженні взяли участь 322 здорові люди з Європи, Східної Азії та Південної Азії. Науковці порівнювали показники людей різного походження, які живуть як на «рідному» континенті, так і за його межами. Це дозволило окремо оцінити вплив генетики та середовища.

Що з’ясували вчені

За словами співавтора дослідження, професора генетики Стенфордського університету Майкла Снайдера, науковці вперше провели настільки детальне дослідження людей із різних частин світу.

Результати показали, що частина молекулярних особливостей пов’язана саме з етнічним походженням. Наприклад, у представників Південної Азії виявили вищі показники впливу патогенів. У людей європейського походження фіксували більше різноманіття кишкової мікробіоти, а також вищі рівні деяких метаболітів, пов’язаних із серцево-судинними ризиками.

Ці особливості зберігалися незалежно від того, де саме жили учасники дослідження. Це може свідчити про помітний вплив генетичного походження на біологічні процеси.

Як географія пов’язана зі старінням

Найбільш несподіваним відкриттям стало те, що місце проживання може бути пов’язане з біологічним віком людини.

Дослідники з’ясували, що люди східноазійського походження, які живуть за межами Азії, мали ознаки більшого біологічного віку, ніж ті, хто залишився в Азії. Водночас у людей європейського походження спостерігалася протилежна тенденція: за межами Європи вони виглядали біологічно молодшими.

Науковці наголошують, що це не означає прямої та однакової для всіх закономірності. Йдеться про складну взаємодію генетики, середовища, способу життя, харчування, мікробіому та інших факторів.

Кишківник теж може бути пов’язаний зі старінням

Команда також виявила раніше невідомий зв’язок між геном теломерази, який бере участь у процесах клітинного старіння, певним кишковим мікробом і ліпідною молекулою сфінгомієліном.

Це може вказувати на можливий механізм, через який бактерії кишківника здатні впливати на швидкість старіння клітин. Однак для підтвердження цього зв’язку потрібні додаткові дослідження.

Чому це важливо для медицини

Науковці вважають, що результати дослідження можуть допомогти розвитку персоналізованої медицини. Замість універсального підходу до лікування лікарі в майбутньому зможуть точніше враховувати не лише вік і стан здоров’я пацієнта, а й його походження, місце проживання, мікробіом і метаболічні особливості.

Співавтор дослідження, професор Манчестерського університету Річард Анвин зазначив, що біологія людини формується поєднанням генетичного походження та середовища, у якому вона живе.

За його словами, місце проживання може суттєво впливати на ключові молекулярні процеси, зокрема на те, як старіють клітини. Саме тому персоналізована медицина має враховувати реальне глобальне різноманіття людей, а не спиратися лише на дані однієї популяції.

