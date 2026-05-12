Як помолодшати на рік без дієт та залу: науковці розповіли секрет довголіття

Виявляється, похід у музей чи читання улюбленої книги може бути таким же корисним для довголіття, як і регулярне відвідування спортзалу. Нове дослідження, стверджує, що залученість до мистецтва та культури слід офіційно визнати «корисною для здоров’я поведінкою».

Про це пише Mirror.

У центрі уваги дослідників були специфічні ділянки ДНК, відомі як метилювання ДНК. Вони регулюють експресію генів і змінюються з роками, формуючи основу так званого «епігенетичного годинника». Порівнявши культурну активність людей із хімічними змінами в їхніх генах, вчені виявили приголомшливу закономірність.

Люди, які частіше відвідували галереї, музеї, театри або займалися читанням та музикою, мали значно молодший біологічний вік. Зокрема, ті, хто присвячував час мистецтву хоча б раз на тиждень, старіли на 4% повільніше, ніж ті, хто ігнорував культурні заходи.

Ведуча авторка дослідження, професор Дейзі Фанкорт з Інституту епідеміології та охорони здоров’я UCL, наголосила на важливості цього відкриття для медицини.

«Ці результати демонструють вплив мистецтва на здоров’я на біологічному рівні. Вони надають докази того, що участь у художньому та культурному житті слід визнати корисним для здоров’я заняттям, подібним до фізичних вправ», — заявила Дейзі.

Скільки мистецтва потрібно організму

Дослідники проаналізували сім різних варіантів «епігенетичних годинників» і встановили чітку дозування для омолодження. Згідно з даними вчених, навіть нечасті культурні заходи мають позитивний ефект:

заняття мистецтвом тричі на рік сповільнюють старіння на 2%;

щомісячні походи в музеї або читання дають 3% уповільнення;

щотижнева активність — рекордні 4%.

Люди, які приділяли увагу культурі щотижня, в середньому були біологічно на рік молодшими за своїх однолітків, які цього не робили.

Чому музика та книги працюють як фітнес

Науковці пояснюють, що кожен вид культурної діяльності містить унікальні «інгредієнти», які сприяють здоров’ю через фізичну, когнітивну, емоційну та соціальну стимуляцію. Попередні роботи вже доводили, що мистецтво знижує рівень стресу, зменшує запальні процеси в організмі та покращує стан серцево-судинної системи.

Докторка Фейфей Бу, додала, що це перше наукове підтвердження зв’язку культури з темпами біологічного старіння.

«Наше дослідження вперше надає докази того, що участь у мистецтві та культурі пов’язана зі сповільненням темпів біологічного старіння. Це доповнює зростаючий обсяг даних про те, що заняття мистецтвом покращують стан при серцево-судинних захворюваннях так само, як це роблять фізичні вправи», — підсумувала докторка Бу.

