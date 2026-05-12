Українці почали масово виїжджати з ЄС: що відомо

Порівняно з лютим кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС зменшилася майже на 69 тисяч осіб, або на 1,6%. Найбільше українських біженців наразі проживає у Німеччині — понад 1,27 мільйона людей. Далі йдуть Польща — близько 961 тисячі та Чехія — майже 380 тисяч осіб.

Про це повідомив Євростат.

Водночас у 14 країнах ЄС кількість людей із тимчасовим захистом зросла. Найбільший приріст зафіксували у Німеччині, Іспанії та Румунії. Натомість найбільше скорочення сталося в Італії, Чехії та Фінляндії.

За даними Євростату, понад 98% отримувачів тимчасового захисту — громадяни України. Серед них 43,3% становлять дорослі жінки, майже третину — діти, а 26,6% — дорослі чоловіки.

У Євросоюзі також нагадали, що дію механізму тимчасового захисту для українців продовжили до 4 березня 2027 року.

Раніше йшлося про те, що у Польщі частина українських лікарів може втратити роботу. Усе через нові вимоги щодо підтвердження знання польської мови. Наразі вже анульовано 146 умовних ліцензій. Як відомо, у Польщі нині працюють близько 3000 українських лікарів. Приблизно 1000 з них досі не подали сертифікат про знання польської мови на необхідному рівні. Прийом нових заявок від українських лікарів на отримання умовної ліцензії, запровадженої після початку повномасштабної війни, припинений. Раніше видані дозволи діятимуть до осені 2029 року, після чого медикам доведеться проходити нострифікацію диплома, інтернатуру та складати іспит LEK.

