Жінка, яка написала щемливу книгу про свого покійного чоловіка, отримала довічне позбавлення волі: причина шокує

Курі та Ерік Річінси / © The Mirror US

Реклама

Американка Курі Річінс, яка написала дитячу книжку про горе після смерті свого чоловіка Еріка Річінса, була засуджена до довічного ув’язнення після того, як її визнали винною у його вбивстві

Про це пише mirror.co.uk.

35-річна Курі Річінс у березні 2022 року вбила свого 39-річного чоловіка Еріка Річінса, отруївши його напоєм із фентанілом у їхньому будинку поблизу Парк-Сіті, штат Юта. У березні цього року агентку з нерухомості визнали винною у вбивстві з обтяжуючими обставинами, замаху на вбивство з обтяжуючими обставинами, шахрайстві та підробці документів. Суд встановив, що Річінс також намагалася отруїти свого чоловіка сендвічем, до якого додала фентаніл, у День святого Валентина — за кілька тижнів до того, як додала до його напою п'ятикратну смертельну дозу синтетичного опіоїду.

Реклама

Прокурори заявили, що її бізнес із перепродажу нерухомості мав борги на суму 4,5 млн доларів і що вона планувала побудувати нове життя з іншим чоловіком. Річінс уклала кілька договорів страхування життя на свого чоловіка без його відома і помилково вважала, що після його смерті вона успадкує його майно, вартість якого перевищувала 4 млн доларів.

Річінс була заарештована в травні 2023 року під час промоції своєї дитячої книги «Ти зі мною?», яка, за її словами, мала на меті допомогти людям, зокрема її трьом дітям, впоратися зі смертю близької людини. Вона присвятила книгу Річінсу, назвавши його «моїм дивовижним чоловіком і чудовим батьком».

Прокурори показали присяжним текстові повідомлення між Річінс та її коханцем, у яких вона мріяла покинути чоловіка та отримати мільйони в результаті розлучення. Присяжним також показали пошукові запити з її телефону, зокрема запити про смертельні дози фентанілу, розкішні в'язниці та те, як отруєння зазначається у свідоцтві про смерть.

Друзі покійного під час суду розповіли, що чоловік підозрював, що його дружина хоче його отруїти, проте нікуди не звертався.

Реклама

Курі Річінс отримала довічне позбавлення волі. Виступаючи після винесення вироку, сестра Еріка Річінса, Емі Річінс, сказала, що вона «просто дуже рада, що ми домоглися справедливості для мого брата» і що тепер вона може зосередитися на підтримці його синів.

Засуджена звернулась до своїх дітей, заявивши, що дуже їх любить та ніколи б не покинула. Проте старший син подружжя відповів, що дуже сумує за батьком, проте матері він не хоче бачити.

Новини партнерів