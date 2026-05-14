Після арешту за Єрмака почали вносити мільйони застави — ЗМІ

За п’ять годин після арешту ексглави Офісу президента Андрія Єрмака на рахунок для застави надійшла частина суми. Йдеться про майже 15 млн гривень.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників видання, станом на зараз внесено 14 500 666 гривень із необхідних 140 мільйонів.

Зокрема, кошти внесли:

Гришкан Григорій Олександрович — 666 гривень;

Свирида Сергій Степанович — 6,5 млн гривень;

Тапанова Роза Асхатівна — 8 млн гривень.

Так, для повного внесення застави залишається ще понад 125 млн гривень.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на джерела, із заставою для Єрмака «є проблема».

«Є навіть гроші на неї, але виявилось, що багато людей які мали б внести їх від себе як заставу…. відмовляються. Через очевидну токсичність персонажу», — стверджує Железняк.

Щобільше, додає він, у політичних колах зовсім не бажають звільнення Єрмака з-під арешту.

«Якщо б зараз відкрити банку на збір грошей щоб Єрмак далі сидів у СІЗО, то б не тільки 180 млн грн швидко б зібрали, а ще і на пару додаткових супутників чи байрактарів би вистачило», — пожартував він.

З огляду на це, каже нардеп, наразі відбувається пошук грошей серед співробітників та радників ОП.

Суд над Єрмаком у справі про «Династію» — що відомо

У четвер, 14 травня, ВАКС обрав колишньому голові ОПУ Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн гривень. Йдеться про справу щодо ймовірної легалізації коштів під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» під Києвом.

У залі суду сам Єрмак заявив, що не має грошей на заставу. Він додав, що відкидає усі звинувачення і має намір подавати апеляцію.

