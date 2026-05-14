Дружина Мірошниченка шокувала заявою про завершення юридичної кар’єри та відверто відповіла на гейт

Тімур Мірошниченко з дружиною Інною

Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка — блогерка та юристка Інна Мірошниченко — відверто висловилася про гейт у соцмережах, кризу довіри до судової системи та рішення остаточно залишити юридичну практику.

Інна зізналася, що давно навчилася спокійно реагувати на негатив у свій бік. Ба більше — нині вона ставиться до цього з іронією. За словами блогерки, користувачі соцмереж здатні вигадати причину для критики буквально з будь-чого. Одних дратує її ставлення до дітей, інших — подорожі чи особисте життя. Інколи претензії настільки абсурдні, що викликають у неї лише подив.

«Я насправді дякую своїм гейтерам, які є. Тому що вони не розуміють, що підігріваючи, роблячи репости, вони ж тільки піднімають мені охоплення. Якщо це YouTube, то ще і на монетизацію впливає. Я кажу: „Дякую, що ви мене так щиро ненавидите! Продовжуйте в тому ж дусі“», — пожартувала Інна на сімейному подкасті Олександра та Інни Педанів.

Інна Мірошниченко

Блогерка також пояснила, що найбільше гейту отримує через тему виховання дітей. Підписники постійно шукають «різницю» у ставленні до рідних та всиновлених дітей, а будь-яку сімейну ситуацію трактують по-своєму. Водночас сама Інна переконана: діти мають вчитися самостійно вибудовувати особисті кордони та вирішувати дрібні конфлікти без втручання дорослих.

«Що завгодно. Поїхала, наприклад, на Балі, то кинула чоловіка, залишила. Приїхав би чоловік — „Фу, така ситуація в країні, що, одна не могла поїхати?“. Тобто люди завжди знайдуть, до чого причепитися. Інколи це такі абсурдні моменти, що ти просто дивишся і думаєш: „Вау, я аплодую за креативність щодо пошуку підстав для гейту“. А гейтять за все, абсолютно», — поділилася вона.

Інна Мірошниченко з дітьми

Втім, найбільш неочікуваним стало інше зізнання Інни. Вона повідомила, що вирішила поставити крапку в юридичній кар’єрі. Останньою справою для неї стане допомога колишній вихованці інтернату Насті та її маленькій доньці Мєлєк.

«Я більше не хочу займатися юридичною практикою. Вона дуже багато забирає ресурсу і, на жаль, не дає мені у відповідь. Я дуже сильно зневірилася в справедливості. На жаль, боротися за справедливість в Україні вкрай важко. Довіри до судової системи, до поліції в мене немає… Ніколи ти не знаєш, який вплив має твій опонент — політичний, матеріальний чи будь-який інший. І мені від цього стає гидко», — зізналася Інна.

Попри це, Мірошниченко не відмовляється від теми захисту прав людей у майбутньому. Вона припускає, що надалі може працювати у сфері, пов’язаній із правозахисною діяльністю та суспільними ініціативами, але вже поза класичною юриспруденцією.

