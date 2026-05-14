Ніколи не періть ці речі разом: як не зіпсувати свій одяг

Розгляньмо, чому липучки можуть зіпсувати білизну та як прати речі із застібками-липучками, розповідає The Spruce.

Один предмет одягу, який ніколи не слід додавати до білизни

Сортування білизни за кольором та вагою тканини може подовжити термін служби вашого одягу та постільної білизни, але є ще одне правило, якого слід дотримуватися.

Незалежно від того, сортуєте ви білизну чи ні, ніколи не додавайте одяг із застібками-липучками до білизни з відкритими застібками. Коли ми користуємось такою застібкою, під час натискання гачки зачіпляються за петлі, створюючи тимчасове з’єднання. З’єднання можна легко розірвати, розсунувши два боки.

На жаль, якщо бік із гачками торкається делікатної тканини в білизні, вона може зачепити тканину, що призведе до дірок або розривів. Це особливо шкідливо для мережива, нейлону або будь-якої прозорої, легкої тканини.

Ще одна проблема полягає в тому, що якщо залишити застібки відкритими в пральній машині та випрати їх разом з тканинами, що виділяють ворсинки, такими як лазневі рушники, обидва боки застібки-липучки притягнуть ворсинки та покриються ними, що припинить добре працювати.

Як прати речі на липучках

Застебніть липучку. Будь-який тип застібки-липучки слід застебнути, перш ніж кидати її в кошик для білизни, щоб запобігти пошкодженню інших речей, а також перед пранням одягу на липучках.

Прочитайте етикетку з інструкціями з догляду на одязі або предметах домашнього вжитку. Вона вкаже вам найкращу температуру води та цикл прання та сушіння одягу із застібками-липучками.

Перед пранням сортуйте брудну білизну. Навіть із застебнутими застібками-липучками ви отримаєте найкращі результати, якщо будете прати разом тканини схожих кольорів та щільності. Застібки можуть розкритися під час прання та зачепити делікатніші тканини.

Як освіжити застібки-липучки

Якщо бік застібки з гачком залишився відкритим у пральній машині, на гачках може накопичуватися ворсинки та інші забруднення. Якщо забруднень забагато, зчеплення між двома боками липучки не триматиметься.

Щоб очистити застібку, використовуйте зубну щітку з жорсткою щетиною для очищення між гачками. Почистіть щіткою в кількох різних напрямах, щоб послабити та видалити забруднення.

6 інших предметів, які можуть зіпсувати вашу білизну

Гачки для бюстгальтерів: під час прання бюстгальтерів або будь-якого одягу із застібками-гачками завжди застібайте застібки, перш ніж додавати одяг до пральної машини.

Відкриті блискавки: зубці відкритої блискавки на парі синіх джинсів можуть зачепити інші тканини. Закрийте всі блискавки, перш ніж додавати одяг до пральної машини.

Бальзам для губ: залишивши бальзам для губ у кишені, ви можете пропрати одяг у пральній машині, не пошкодивши його, але щойно він потрапить у сушарку, він розплавиться. Ви зрештою залишите масляні плями на всій білизні.

Ручки, маркери та олівці: ручки, всі види маркерів та олівців можуть залишити чималий безлад у пральній машині та сушарці. Плями від чорнила важко видалити, а розплавлені олівці можуть зіпсувати як білизну, так і внутрішню частину сушарки.

Тканини, що не стійкі до забарвлення: завжди читайте етикетки, і якщо на етикетці написано «прати окремо» або «тканина нестійка», повірте. Деякі барвники для тканини нестабільні та розтікаються, зіпсувавши всю білизну.

Серветки: серветки розпадаються у воді, але не зникають. Якщо залишити серветку в кишені, вся білизна вкриється дрібними шматочками ворсу, які важко видалити.

