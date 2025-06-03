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Як правильно обрати цикл прання речей
Кожен із нас хоча б раз опинявся перед пральною машиною, з легкою збентеженістю, розглядаючи всі ці кнопки: «Делікатне», «Інтенсивне», «Прасування». Що означає кожен із цих режимів і як дізнатися, що саме потрібно улюбленій речі, спробуємо розібратися.
Правильний цикл прання — це не просто збереження кольору чи форми. Це турбота про свій гардероб, подовження терміну служби речей і, врешті-решт, економія грошей. Видання Real Simple поділилося порадами, які допоможуть завжди вибирати правильний режим прання — без вгадувань і шкоди для речей.
Усе починається з етикетки
Перше, на що слід звернути увагу, — це етикетка виробника. Вона — як інструкція до ваших речей. На ній вказано рекомендований температурний режим, тип циклу прання та способи сушіння. Якщо символи на етикетці здаються вам загадковими — скористайтеся мобільним додатком або посібником із догляду за тканиною, доступним онлайн. Якщо річ нова — детальну інформацію можна знайти на сайті бренду.
Нормальний цикл — універсальне рішення
Режим «Normal» (або «Cotton», «Повсякденне прання») підходить для більшості речей:
футболки,
бавовняна білизна,
рушники,
піжами,
постіль.
Якщо у вашій пральній машині є окремі програми для постільної білизни чи бавовни — сміливо використовуйте їх, вони розраховані на великі, міцні речі.
Попереднє прання для сильного забруднення
Іноді речі потребують додаткової уваги. Для речей після тренувань, садових робіт або «аварій» з домашніми улюбленцями ідеально підійде опція попереднього замочування (Pre-Wash). Вона допомагає розм’якшити плями та підготувати тканину до основного циклу.
Для найважчих випадків використовуйте інтенсивний цикл — він триваліший та ефективніше видаляє бруд.
Холодна вода — безпечний вибір
Прання у холодній воді майже завжди безпрограшне. Воно:
зменшує ризик усадки та вицвітання,
щадить делікатні тканини,
економить електроенергію.
Ідеально для:
вовни,
шовку,
кашеміру,
мережива,
синтетики, яка схильна до деформації.
Прасування — для синтетики та ділового одягу
Режим «Permanent Press» розроблений для тканин, які легко мнуться. Прання в теплій воді, а потім полоскання у прохолодній запобігають утворенню складок.
Цей цикл підходить для:
сорочок,
блуз,
речей із поліестеру, віскози, нейлону.
Не рекомендується для білизни чи делікатних тканин.
Делікатний режим — для найніжніших речей
Коли ви сумніваєтесь, краще обирайте делікатний цикл. Це найбезпечніший варіант для одягу, який потребує особливої турботи:
білизна,
бюстгальтери,
шифон,
вишивка,
одяг із аплікаціями.
Порада: доповніть дбайливе прання сушінням на низьких температурах або природним висушуванням на повітрі.
Поради
Сортуйте речі не лише за кольором, а й за типом тканини.
Використовуйте мішечки для прання білизни та трикотажу.
Не перевантажуйте барабан — це знижує якість прання.
Не ігноруйте плями — попередньо обробляйте їх перед пранням.
Правильний цикл прання — це не лише про чистоту. Це — спосіб зберегти вашу улюблену блузу без катишків, улюблені джинси без втрати форми та розкішний плед — без зваляння.