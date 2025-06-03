Як правильно обрати цикл прання речей / © Credits

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Правильний цикл прання — це не просто збереження кольору чи форми. Це турбота про свій гардероб, подовження терміну служби речей і, врешті-решт, економія грошей. Видання Real Simple поділилося порадами, які допоможуть завжди вибирати правильний режим прання — без вгадувань і шкоди для речей.

Усе починається з етикетки

Перше, на що слід звернути увагу, — це етикетка виробника. Вона — як інструкція до ваших речей. На ній вказано рекомендований температурний режим, тип циклу прання та способи сушіння. Якщо символи на етикетці здаються вам загадковими — скористайтеся мобільним додатком або посібником із догляду за тканиною, доступним онлайн. Якщо річ нова — детальну інформацію можна знайти на сайті бренду.

Нормальний цикл — універсальне рішення

Режим «Normal» (або «Cotton», «Повсякденне прання») підходить для більшості речей:

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футболки,

бавовняна білизна,

рушники,

піжами,

постіль.

Якщо у вашій пральній машині є окремі програми для постільної білизни чи бавовни — сміливо використовуйте їх, вони розраховані на великі, міцні речі.

Попереднє прання для сильного забруднення

Іноді речі потребують додаткової уваги. Для речей після тренувань, садових робіт або «аварій» з домашніми улюбленцями ідеально підійде опція попереднього замочування (Pre-Wash). Вона допомагає розм’якшити плями та підготувати тканину до основного циклу.

Для найважчих випадків використовуйте інтенсивний цикл — він триваліший та ефективніше видаляє бруд.

Холодна вода — безпечний вибір

Прання у холодній воді майже завжди безпрограшне. Воно:

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зменшує ризик усадки та вицвітання,

щадить делікатні тканини,

економить електроенергію.

Ідеально для:

вовни,

шовку,

кашеміру,

мережива,

синтетики, яка схильна до деформації.

Прасування — для синтетики та ділового одягу

Режим «Permanent Press» розроблений для тканин, які легко мнуться. Прання в теплій воді, а потім полоскання у прохолодній запобігають утворенню складок.

Цей цикл підходить для:

сорочок,

блуз,

речей із поліестеру, віскози, нейлону.

Не рекомендується для білизни чи делікатних тканин.

Делікатний режим — для найніжніших речей

Коли ви сумніваєтесь, краще обирайте делікатний цикл. Це найбезпечніший варіант для одягу, який потребує особливої турботи:

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білизна,

бюстгальтери,

шифон,

вишивка,

одяг із аплікаціями.

Порада: доповніть дбайливе прання сушінням на низьких температурах або природним висушуванням на повітрі.

Поради

Сортуйте речі не лише за кольором, а й за типом тканини.

Використовуйте мішечки для прання білизни та трикотажу.

Не перевантажуйте барабан — це знижує якість прання.

Не ігноруйте плями — попередньо обробляйте їх перед пранням.

Правильний цикл прання — це не лише про чистоту. Це — спосіб зберегти вашу улюблену блузу без катишків, улюблені джинси без втрати форми та розкішний плед — без зваляння.