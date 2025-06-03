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ТСН у соціальних мережах

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Як правильно обрати цикл прання речей

Кожен із нас хоча б раз опинявся перед пральною машиною, з легкою збентеженістю, розглядаючи всі ці кнопки: «Делікатне», «Інтенсивне», «Прасування». Що означає кожен із цих режимів і як дізнатися, що саме потрібно улюбленій речі, спробуємо розібратися.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як правильно обрати цикл прання речей

Як правильно обрати цикл прання речей / © Credits

Правильний цикл прання — це не просто збереження кольору чи форми. Це турбота про свій гардероб, подовження терміну служби речей і, врешті-решт, економія грошей. Видання Real Simple поділилося порадами, які допоможуть завжди вибирати правильний режим прання — без вгадувань і шкоди для речей.

Усе починається з етикетки

Перше, на що слід звернути увагу, — це етикетка виробника. Вона — як інструкція до ваших речей. На ній вказано рекомендований температурний режим, тип циклу прання та способи сушіння. Якщо символи на етикетці здаються вам загадковими — скористайтеся мобільним додатком або посібником із догляду за тканиною, доступним онлайн. Якщо річ нова — детальну інформацію можна знайти на сайті бренду.

Нормальний цикл — універсальне рішення

Режим «Normal» (або «Cotton», «Повсякденне прання») підходить для більшості речей:

  • футболки,

  • бавовняна білизна,

  • рушники,

  • піжами,

  • постіль.

Якщо у вашій пральній машині є окремі програми для постільної білизни чи бавовни — сміливо використовуйте їх, вони розраховані на великі, міцні речі.

Попереднє прання для сильного забруднення

Іноді речі потребують додаткової уваги. Для речей після тренувань, садових робіт або «аварій» з домашніми улюбленцями ідеально підійде опція попереднього замочування (Pre-Wash). Вона допомагає розм’якшити плями та підготувати тканину до основного циклу.

Для найважчих випадків використовуйте інтенсивний цикл — він триваліший та ефективніше видаляє бруд.

Холодна вода — безпечний вибір

Прання у холодній воді майже завжди безпрограшне. Воно:

  • зменшує ризик усадки та вицвітання,

  • щадить делікатні тканини,

  • економить електроенергію.

Ідеально для:

  • вовни,

  • шовку,

  • кашеміру,

  • мережива,

  • синтетики, яка схильна до деформації.

Прасування — для синтетики та ділового одягу

Режим «Permanent Press» розроблений для тканин, які легко мнуться. Прання в теплій воді, а потім полоскання у прохолодній запобігають утворенню складок.
Цей цикл підходить для:

  • сорочок,

  • блуз,

  • речей із поліестеру, віскози, нейлону.

Не рекомендується для білизни чи делікатних тканин.

Делікатний режим — для найніжніших речей

Коли ви сумніваєтесь, краще обирайте делікатний цикл. Це найбезпечніший варіант для одягу, який потребує особливої турботи:

  • білизна,

  • бюстгальтери,

  • шифон,

  • вишивка,

  • одяг із аплікаціями.

Порада: доповніть дбайливе прання сушінням на низьких температурах або природним висушуванням на повітрі.

Поради

  • Сортуйте речі не лише за кольором, а й за типом тканини.

  • Використовуйте мішечки для прання білизни та трикотажу.

  • Не перевантажуйте барабан — це знижує якість прання.

  • Не ігноруйте плями — попередньо обробляйте їх перед пранням.

Правильний цикл прання — це не лише про чистоту. Це — спосіб зберегти вашу улюблену блузу без катишків, улюблені джинси без втрати форми та розкішний плед — без зваляння.

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