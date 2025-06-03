Лікар назвав п’ять домашніх речей, брудніших за сидіння унітаза

Унітаз / © pixabay.com

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Лікар швидкої допомоги з Каліфорнії Джо Віттінгтон шокував Мережу, розкривши список повсякденних предметів у домі, на яких мешкає в рази більше бактерій, ніж на сидінні унітаза. Це змусило тисячі людей задуматися.

Про це пише Mail Online.

Віттінгтон, фахівець із невідкладної медицини, поділився п’ятіркою найнеочікуваніших джерел бруду у вашому домі. І деякі з них, цілком можливо, просто зараз у вас під рукою.

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За словами лікаря, звичайне сидіння унітаза в середньому має лише 50 колонієутворювальних одиниць (CFU) бактерій на один квадратний дюйм (близько 3 см). Але те, що він розповів далі, змусило багатьох переглянути свої звички — або їх відсутність.

Речі вдома, які брудніші за сидіння унітаза

Пульт від телевізора містить 5 000 CFU, що у 100 разів більше, ніж унітаз.

Обробна дошка, на якій ми ріжемо м’ясо та овочі, може містити до 10 тис. CFU — це в 200 разів більше.

Мобільний телефон? Тут аж 25 тис. CFU, або в 500 разів більше, ніж на сидінні унітаза.

Наволочка, яку ви не прали тиждень, може містити 3 млн CFU.

А найгірший винуватець — це кухонна губка, яка здатна накопичити 10 млн CFU — тобто в 200 тис. разів більше бактерій, ніж унітаз.

Віттінгтон резюмував це просто: «Думаю, час перестати гортати стрічку і почати прибирати».

Як правильно чистити речі, що кишать бактеріями

Пульт від телевізора

Протирайте регулярно дезінфікувальними серветками або тканиною, змоченою у спирті. Особливу увагу приділяйте щілинам і кнопкам — саме там накопичується найбільше бруду.

Обробна дошка

Мийте гарячою водою з милом після кожного використання. Для глибокого очищення посипте сіллю та потріть половинкою лимона. Пластикові дошки можна мити в посудомийній машині. Не використовуйте одну дошку для м’яса та овочів — окрема дошка для кожного виду продуктів.

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Мобільний телефон

Використовуйте мікрофібру, злегка змочену розчином ізопропілового спирту. Обережно протирайте екран і корпус, уникаючи потрапляння рідини в роз’єми.

Наволочка

Прати принаймні раз на тиждень у гарячій воді (від 60°C). Для чутливої шкіри — використовуйте гіпоалергенний порошок. Можна додати до прання харчову соду або білий оцет для знищення бактерій і запахів.

Кухонна губка

Замочіть її на 5 хв. у розчині: 1 частина відбілювача до 9 частин води. Замінюйте губку кожні 1-2 тижні, незалежно від чищення.

Публікація доктора Віттінгтона надихнула багатьох на генеральне прибирання. Тож наступного разу, коли візьмете до руи телефон, пульт чи губку — подумайте про бактерії, які там живуть. І, можливо, не відкладайте прибирання на потім.

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Нагадаємо, раніше вчені з Melbec Microbiology та Sofa Club провели дослідження і з’ясували, що диван може бути в 75 разів бруднішим за сидіння унітазу.