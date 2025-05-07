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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Вчені назвали найбрудніше місце в домі — і це не туалет

Ваш диван може бути в 75 разів бруднішим за сидіння унітаза. Дослідження виявили мільйони бактерій, включаючи кишкову паличку — особливо в домівках з тваринами.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Туалет

Диван виявився бруднішим за унітаз / © Pexels

Ви впевнені, що ваш унітаз — це головний розсадник бактерій? Насправді диван може бути в 75 разів бруднішим за сидіння туалету!

Про це повідомило видання Dailymail.

Вчені з Melbec Microbiology та Sofa Club провели дослідження, зібравши мазки з диванів у шести британських домогосподарствах. Виявилось, що на кожні 100 см² диванів міститься в середньому 508 883 аеробні мезофільні бактерії — це в 75 разів більше, ніж на сидінні унітаза, де їх лише 6800 на таку ж площу.

Особливо брудними виявились дивани, що належать власникам домашніх тварин. На одному з таких диванів було знайдено понад 2,7 мільйона бактерій кишкової палички — це в 400 разів більше, ніж на сидінні унітазу. Найчистіший диван належав родині з маленькою дитиною, де на кожні 100 см² було лише 17 300 бактерій.

Диван накопичує відмерлі клітини шкіри, частинки їжі, пил і навіть фекальні бактерії (особливо якщо тварини сплять на ньому). Крім того, люди рідко чистять дивани так само ретельно, як, наприклад, постільну білизну.

Як позбутися небезпечних мікробів?

  • Щоденне протирання — запобігає накопиченню бруду.

  • Харчова сода — посипте, залиште на 20-30 хвилин, потім пропилососьте.

  • Прання чохлів — за потреби (перевірте етикетку).

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