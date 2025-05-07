Диван оказался грязнее унитаза / © Pexels

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Вы уверены, что ваш унитаз — это главный питомник бактерий? На самом деле диван может быть в 75 раз грязнее сиденья туалета!

Об этом сообщило издание Dailymail.

Ученые из Melbec Microbiology и Sofa Club провели исследование, собрав мазки с диванов в шести британских домохозяйствах. Оказалось, что на каждые 100 см² диванов содержится в среднем 508 883 аэробные мезофильные бактерии — это в 75 раз больше, чем на сиденье унитаза, где их всего 6800 на такую же площадь.

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Особенно грязными оказались диваны, принадлежащие владельцам домашних животных. На одном из таких диванов было найдено более 2,7 миллиона бактерий кишечной палочки — это в 400 раз больше, чем на сиденье унитаза. Самый чистый диван принадлежал семье с маленьким ребенком, где на каждые 100 см² было всего 17 300 бактерий.

Диван накапливает отмершие клетки кожи, частицы пищи, пыль и даже фекальные бактерии (особенно если животные спят на нем). Кроме того, люди редко чистят диваны так же тщательно, как, например, постельное белье.

Как избавиться от опасных микробов?

Ежедневное протирание — предотвращает накопление грязи.

Пищевая сода — посыпьте, оставьте на 20-30 минут, затем пропылесосьте.

Стирка чехлов — при необходимости (проверьте этикетку).

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