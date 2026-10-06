Какой церковный праздник в Украине 13 октября

Церковный праздник 13 октября / © pexels.com

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13 октября (26 октября), в православном календаре день памяти мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Карп был епископом города Фиатиры в Малой Азии, а Папилла служил дьяконом. По церковному преданию, оба открыто исповедовали христианство и проповедовали Евангелие, несмотря на опасность.

В период преследований христиан их арестовали и привели к правителю. От Карпа и Папиллы требовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Однако они отказались это сделать.

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Святых подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить их отказаться от веры. Однако даже перед угрозой смерти они оставались непоколебимыми.

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Вместе с Карпом и Папиллой в церковной традиции вспоминают святую Агатонику. Она стала свидетелем страданий христианских мучеников и также открыто заявила о своей вере во Христа.

Агатоника отдавала себе отчет, что такое решение будет означать для нее смертный приговор. Однако страх перед преследователями не заставил ее скрыть свои убеждения. При исповедании христианской веры она также приняла мученическую смерть.

Житийная традиция рассказывает о многочисленных пытках, подвергшихся мученикам. Их пытались запугать болью и смертью, однако Карп, Папилла и Агатоника не согласились отречься от Христа.

В конце концов мучеников приговорили к смертной казни. Их смерть стала для первых христиан примером чрезвычайной стойкости и верности своим убеждениям.

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Церковный праздник в Украине 13 октября по старому календарю

По старому календарю 13 октября в Украине чтили память священномученика Григория, просветителя Армении. По церковному преданию, из-за отказа поклоняться языческим богам Григорий подвергся тяжким преследованиям и много лет провел в заключении. Впоследствии он был уволен и обратил в христианство армянского царя Тиридата III. В начале IV века Армения приняла христианство как государственную религию, став первым государством, сделавшим это официально.

Приметы 13 октября

Народные приметы 13 октября / © pexels.com

Если выпал первый снег, считали, что настоящая зима придет еще нескоро.

Журавли уже улетели в теплые края — ждали ранней и холодной зимы.

Бледная или затянутая туманом Луна — до ухудшения погоды и осадков.

Что нельзя делать 13 октября

В этот день не одобряли бездействие, однако и за сложную домашнюю работу браться не советовали — ее пытались отложить. Еще одним нежелательным поведением считали восхваление собственными успехами и достижениями.

Что можно делать 13 октября

В народной традиции этот день известен как Банный. Издавна верили, что водные процедуры в этот день обладают особой силой. Люди пытались к закату сходить в баню, хорошо помыться и попариться. Считалось, что такой обряд помогает избавиться от недугов и сохранить крепкое здоровье в течение следующего года.

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