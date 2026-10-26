Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину ночью 26 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

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Реактивный БпЛА из Хмельницкой области в направлении Черновицкой области.

Реактивные БПЛА на Черниговщине: мимо Сновска и Городни в юго-западном направлении.

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска применили против Украины новую модификацию реактивного беспилотника «Герань-5 К5-К».

Мы ранее информировали, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БпЛА Герань-4, который враг начал применять на фронте.

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