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Проспорт
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"Реал" с Луниным вырвал победу над "Барселоной" в Эль Классико

Дубль в составе "Королевского клуба" оформил Килиан Мбаппе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андрей Лунин

Андрей Лунин / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в центральном матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 1:2.

"Сливочные" открыли счет в Эль Классико в конце первого тайма — голом на 41-й минуте отличился Килиан Мбаппе.

После перерыва "сине-гранатовые" отыгрались — на 61-й минуте Рафинья забил с передачи Педри.

Однако под занавес игры подопечные Жозе Моуринью сумели вырвать победу — на 87-й минуте Мбаппе оформил дубль. Ассист сделал Эдуардо Камавинга.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел на поле весь матч, сделав 5 сейвов — для 27-летнего украинца это был первый поединок за мадридцев в этом сезоне.

Основной вратарь "Королевского клуба", бельгиец Тибо Куртуа, не попал в заявку на игру из-за гриппа.

Следует отметить, что на скамейке запасных "Реала" матч провел еще один украинец, 19-летний голкипер Илья Волошин.

"Барселона" впервые потеряла очки в нынешнем Ла Лиге. Подопечные Ханси Флика (27 баллов), несмотря на поражение, продолжают лидировать в турнирной таблице Примеры.

"Реал" (24 пункта) после победы остался на третьем месте в чемпионате Испании.

В следующем туре "Барселона" 31 октября примет "Алавес", а "Реал" 1 ноября на выезде встретится с "Расингом".

Ранее сообщалось, что "Реал" оформил невероятный камбэк и вырвал победу над "Ромой" в Лиге чемпионов.

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