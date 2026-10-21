Динамо — Кудровка: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" — "Кудровка" / © ФК Динамо Киев

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В пятницу, 23 октября, киевское "Динамо" сыграет с "Кудровкой" в матче десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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"Динамо" с 16 очками после восьми сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Кудровка" с 5 баллами после девяти поединков располагается на предпоследней, 15-й строчке.

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В прошлом туре "Динамо" проиграло "Полесью" (1:3) в матче, где с 5-й минуты находилось в большинстве после удаления вратаря житомирцев. После завершения поединка столичный клуб объявил об увольнении Игоря Костюка с поста главного тренера.

Во время матча с "Кудровкой" исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" будет поляк Мацей Кендзерек, который работал в тренерском штабе Костюка.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Кудровка" с Youtube-канала FootballHub.

Игру можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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Ранее сообщалось, что определены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины.

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