ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
520
Время на прочтение
2 мин

"Полесье" в меньшинстве совершило суперкамбэк и победило "Динамо" в УПЛ

Игорь Краснопир оформил хет-трик в ворота столичного клуба.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
"Динамо" — "Полесье"

"Динамо" — "Полесье" / © ФК Динамо Киев

"Полесье" одержало волевую победу над "Динамо" в домашнем матче девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 3:1.

Уже на 5-й минуте встречи "Полесье" осталось в меньшинстве. Голкипер житомирского клуба Олег Кудрик ошибся с передачей у собственных ворот, после чего за пределами штрафной площадки рукой отбил удар Владимира Бражко — арбитр после просмотра видеоповтора (VAR) наказал Кудрика красной карточкой.

На 19-й минуте "Динамо" открыло счет в матче — Тарас Михавко забил ударом головой после подачи Николая Шапаренко с углового.

Однако уже через семь минут подопечные Руслана Ротаня сравняли счет — Игорь Краснопир головой замкнул навес Александра Андриевского с углового.

На 34-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. После отбоя игра возобновилась, на перерыв команды отправились при паритете в счете.

Во втором тайме "Полесье" в меньшинстве забило дважды и вырвало победу. На 68-й минуте Краснопир реализовал пенальти после того, как голкипер "бело-синих" Руслан Нещерет нарушил правила на выходе из ворот.

А на 76-й минуте хозяева поля укрепили свое преимущество в счете — Краснопир оформил хет-трик, получив передачу от Богдана Михайличенко к левому флангу штрафной площадки и точно пробив в дальний угол.

В компенсированное время, на 90+1-й минуте, матч снова был прерван из-за воздушной тревоги. После того, как прозвучал отбой и команды вернулись на поле, чтобы доиграть две минуты, счет на табло уже не изменился.

Обзор матча "Полесье" — "Динамо"

После этой победы "Полесье" (22 очка) сохранило второе место в турнирной таблице УПЛ — житомирцы на 2 балла отстают от "Шахтера", который лидирует. "Динамо" с 16 пунктами и матчем в запасе осталось на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ "волки" примут "Оболонь", а подопечные Игоря Костюка дома сыграют с "Кудровкой". Оба поединка запланированы на 23 октября.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" победил "Колос" и укрепил лидерство в УПЛ.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie