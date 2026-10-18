"Полесье" в меньшинстве совершило суперкамбэк и победило "Динамо" в УПЛ

"Динамо" — "Полесье" / © ФК Динамо Киев

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"Полесье" одержало волевую победу над "Динамо" в домашнем матче девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 3:1.

Уже на 5-й минуте встречи "Полесье" осталось в меньшинстве. Голкипер житомирского клуба Олег Кудрик ошибся с передачей у собственных ворот, после чего за пределами штрафной площадки рукой отбил удар Владимира Бражко — арбитр после просмотра видеоповтора (VAR) наказал Кудрика красной карточкой.

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На 19-й минуте "Динамо" открыло счет в матче — Тарас Михавко забил ударом головой после подачи Николая Шапаренко с углового.

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Однако уже через семь минут подопечные Руслана Ротаня сравняли счет — Игорь Краснопир головой замкнул навес Александра Андриевского с углового.

На 34-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. После отбоя игра возобновилась, на перерыв команды отправились при паритете в счете.

Во втором тайме "Полесье" в меньшинстве забило дважды и вырвало победу. На 68-й минуте Краснопир реализовал пенальти после того, как голкипер "бело-синих" Руслан Нещерет нарушил правила на выходе из ворот.

А на 76-й минуте хозяева поля укрепили свое преимущество в счете — Краснопир оформил хет-трик, получив передачу от Богдана Михайличенко к левому флангу штрафной площадки и точно пробив в дальний угол.

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В компенсированное время, на 90+1-й минуте, матч снова был прерван из-за воздушной тревоги. После того, как прозвучал отбой и команды вернулись на поле, чтобы доиграть две минуты, счет на табло уже не изменился.

Обзор матча "Полесье" — "Динамо"

После этой победы "Полесье" (22 очка) сохранило второе место в турнирной таблице УПЛ — житомирцы на 2 балла отстают от "Шахтера", который лидирует. "Динамо" с 16 пунктами и матчем в запасе осталось на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ "волки" примут "Оболонь", а подопечные Игоря Костюка дома сыграют с "Кудровкой". Оба поединка запланированы на 23 октября.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" победил "Колос" и укрепил лидерство в УПЛ.

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