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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Интер — Шахтер: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

В третьем туре самого престижного еврокубка "горняки" посоревнуются с чемпионом Италии.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер"

"Шахтер" / © Associated Press

В среду 21 октября донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера" в матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Интер" — "Шахтер".

После двух туров "Шахтер" с 4 очками занимает 11-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов: "горняки" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1) и одолели греческий АЕК (3:1).

"Интер" (0 баллов) находится на 29-й позиции, стартовав в самом престижном еврокубке с двух поражений: от мадридского "Реала" (1:2) и бельгийского "Брюгге" (3:4).

Прогноз букмекеров на матч Интер — Шахтер

Букмекеры считают абсолютным фаворитом грядущего матча чемпиона Италии. На победу "нерадзурри" можно поставить с коэффициентом 1,21. Ничья — 7,00. Выигрыш "Шахтера" — 11,00.

После поединка с "Интером" подопечных Арды Турана ждут еще пять матчей основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" победил "Колос" и укрепил лидерство в УПЛ.

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