"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов боевой ничьей против ПСВ

ПСВ — "Шахтер" / © Associated Press

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Донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с нидерландским ПСВ в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Филипс" в городе Эйндховен завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи "горняки" выиграли у соперника со счетом 1:0. В компенсированное время, на 45+1-й минуте, венесуэльский полузащитник Глейкер Мендоса с левого угла штрафной площадки точно пробил в дальний угол.

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Но уже в начале второго тайма ПСВ сравнял счет — 1:1. На 48-й минуте Сержиньо Дест остался один в центре штрафной площадки "Шахтера" и с передачи Армандо Обиспо отправил мяч в правый угол.

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Больше голов в этом матче болельщики не увидели, так что команды в итоге разошлись ничьей, набрав по одному очку в турнирную таблицу.

Во втором туре самого престижного еврокубка "Шахтер" 14 октября проведет номинально домашний матч против афинского АЕКа (Греция), а ПСВ днем ранее на выезде сразится с немецким "Лейпцигом".

В прошлом сезоне "Шахтер" выступал в Лиге конференций, где остановился в полуфинале, уступив будущему победителю турнира английскому "Кристал Пэлас". В то время как ПСВ не сумел преодолеть основной этап Лиги чемпионов, заняв там 28-е место из 36 клубов.

В чемпионате Украины дончане сейчас занимают второе место, имея 12 очков после пяти сыгранных матчей. В последнем поединке подопечные Арды Турана одержали волевую победу над "Карпатами" (2:1).

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ПСВ идет вторым в чемпионате Нидерландов, набрав 13 очков за пять туров. В последнем матче эйндховенцы обыграли "Аякс" (3:1), за который дебютировал украинский вингер Виктор Цыганков.

Отметим, что "Шахтер" в статусе чемпиона Украины напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов, где должен сыграть 8 матчей. Кроме ПСВ, соперниками "горняков" в борьбе за выход в плей-офф самого престижного еврокубка также станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что ПСЖ с Забарным разбил команду украинцев в первом туре Лиги чемпионов.

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