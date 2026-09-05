Цыганков дебютировал за "Аякс" в матче чемпионата Нидерландов

Виктор Цыганков / facebook.com/afcajax

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Вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который в конце августа перешел из испанской "Жироны" в "Аякс", дебютировал нидерландский клуб.

Произошло это в домашнем матче пятого тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.

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28-летний украинец вышел на замену на 61-й минуте и провел на поле более получаса, не отличившись результативными действиями.

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Поединок закончился поражением амстердамского клуба со счетом 1:3.

Обзор матча "Аякс" — ПСВ

Сейчас "Аякс" занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов, имея 7 очков после четырех сыгранных матчей. ПСВ с 13 баллами после пяти поединков возглавляет турнирную таблицу.

Следующий матч подопечные Мичела проведут 12 сентября на выезде против "Ситтарда" в чемпионате Нидерландов. ПСВ 10 сентября примет донецкий "Шахтер" в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мудрик дебютировал за "Тоттенхэм" в матче АПЛ.

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