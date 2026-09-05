Мудрик дебютировал за "Тоттенхэм" в матче АПЛ

Михаил Мудрик / © facebook.com/TottenhamHotspur/

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Вингер сборной Украины Михаил Мудрик, который в последний день летнего трансферного окна перешел из "Челси" в "Тоттенхэм" на правах аренды, дебютировал за "шпор".

Произошло это в выездном матче третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Ноттингем Форест". 25-летний украинец вышел на замену на 74-й минуте поединка вместо Матиса Теля.

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Пробыв на поле до финального свистка, Михаил не отличился результативными действиями. Встреча завершилась вничью — 0:0.

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Для Мудрика это был первый официальный матч с 28 ноября 2024 года, когда он отличился забитым голом за "Челси" в поединке основного раунда Лиги конференций против немецкого "Хайденхайма" (2:0).

После этого украинец был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, однако в конце июля 2026 года дисквалификация была снята.

Мудрик перешел из "Челси" в "Тоттенхэм" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон — до лета 2027 года. Соглашение также предусматривает право выкупа футболиста за 75 миллионов фунтов (87,5 миллиона евро).

Главным тренером "шпор" является итальянский специалист Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик играл в донецком "Шахтере" в сезоне-2021/22, отличившись 2 голами и 9 ассистами в 19 матчах.

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Сейчас "Тоттенхэм" занимает 17-е место в АПЛ, набрав лишь одно очко за три стартовых тура. "Ноттингем Форест" с 2 баллами находится на 16-й позиции.

В следующем туре "Тоттенхэм" 12 сентября примет "Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко. В тот же день "Ноттингем Форест" на выезде сразится с "Астон Виллой".

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.

За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.

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Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, рассчитывает ли на Мудрика в ближайших матчах "сине-желтых".

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