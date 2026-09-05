Когда и как выкапывать георгины, как хранить зимой

Когда выкапывать георгины

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Нужно ли выкапывать георгины на зиму

Георгины — теплолюбивая культура, в местах естественного роста которой почва не замерзает. Поэтому агротехника выращивания георгин в нашем климате предполагает их обязательное выкапывание до наступления зимних холодов.

Картофеля георгинов хрупкие, плохо переносят сырость, подвержены различным заболеваниям и повреждениям вредителями. Некоторые садоводы на зиму покидают подземную часть растения в открытом грунте. Чтобы предотвратить промерзание растения, они утепляют почву над местом роста георгины. Однако клубни даже близких к нулю температур не выдержат. Опасной для корневой системы георгины также постоянное действие влаги в период покоя. Поэтому даже если растение хорошо накрыть, но оставить на зиму оно погибнет.

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Когда выкапывать георгины на зиму

Следует ориентироваться на погодные условия и состояние растения. Лучше всего выкапывать после первых заморозков, чтобы подземная часть успела вызреть и подготовиться к состоянию покоя, а надземная часть георгин и цветка должна быть прихвачена морозом.

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То есть, выкапывать клубни георгин следует после первых осенних заморозков, когда стебли растений увядают и приобретут выраженный коричневый цвет. Когда температура воздуха впервые опустится ниже 0 °C, нужно подождать пару дней, чтобы будущий посадочный материал прошел небольшую закалку холодом, а затем в сухой, погожий день выкопать растение.

Как выкапывать георгины

Обрежьте, лучше сделать это секатором, отмершую надземную часть, оставив «хвостик» в 10-15 см. Так будет удобнее вытаскивать куст из земли.

Аккуратно выкопайте растения лопатой, если они растут в плотной почве или вилами, если почва рыхлая. Будьте осторожны, старайтесь не повредить клубни и прикорневую шейку.

Обрежьте стебли до высоты 2-3 см, оставьте выкопанный куст в таком виде на некоторое время, чтобы кустик подсох.

Осторожно удалите избыточный грунт из клубней.

Перенесите клубни в теплое, сухое и хорошо проветриваемое место, где они смогут высохнуть окончательно. Это может занять около двух недель.

Подсушенные георгины осмотрите на предмет болезней и вредителей, зараженные экземпляры нужно уничтожить. Подгнившие и обломанные части корня зачищают и обеззараживают.

Как хранить георгины зимой

Лучшая температура для зимовки георгиновых клубней +3.+10 С. Если температура близка к нулю градусов, возникает риск порчи клубней холодом. Температура выше +10°С активирует вегетацию, что приводит к ослаблению корневища.

Оптимальная влажность воздуха — 60-70%. Зимой периодически георгины слегка увлажняют.

Картофель лучше будет храниться в темноте, в таком случае они находятся в состоянии покоя.

Картофель георгины можно хранить на балконе или лоджии, в подвале, погребе и даже в домашних условиях. Для этого выложите их слоями в ящики или контейнеры, присыпая каждый слой сухим песком, опилками, торфом, вермикулитом или любым другим сыпучим гигроскопическим материалом. Картофеля не должны сталкиваться друг с другом и быть полностью покрытыми.

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