Вы напрасно не добавляете соду в стиральную машину: восемь гениальных способов, которые изменят вашу стирку

Пищевая сода для стирки: как ее использовать / © pexels.com

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Пищевая сода обладает щелочными свойствами, благодаря которым несколько изменяет уровень pH воды. Это помогает ей усиливать действие стирального средства и работать с некоторыми видами загрязнений.

Но есть важный нюанс: если вы добавляете соду непосредственно во время стирки, лучше засыпать ее прямо в барабан, а не в отсек для моющего средства. Также не стоит использовать ее на этапе полоскания, поскольку остатки соды могут оседать на ткани и делать полотенца, постельные принадлежности и одежду более жесткими.

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Поможет справиться с пятнами

Сода может использоваться в качестве предварительного средства для обработки загрязнений перед стиркой.

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Для большинства пятен смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получить густую пасту. Нанесите его на загрязненный участок и осторожно вотрите. Оставьте примерно на 20–30 минут, а затем удалите остатки пасты перед тем, как положить вещицу в стиральную машину.

Для жирных пятен способ несколько иной: сухую соду можно насыпать непосредственно на загрязнение и оставить на 8–12 часов. За это время она будет постепенно впитывать жир из ткани.

Усиливает действие стирального средства

Если кажется, что обычный стиральный порошок или гель не справляется с загрязнениями так хорошо, как бы хотелось, в некоторых случаях поможет сода.

Ее щелочные свойства способствуют более эффективной работе стирального средства. Для одного цикла стирки можно добавить около половины стакана пищевой соды.

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Этот же прием может усилить действие хлорного отбеливателя. В то же время, перед использованием любого средства обязательно учитывайте рекомендации на этикетке одежды и инструкцию производителя стиральной машины.

Освежает и помогает отбелить вещи

Не хотите использовать хлорный отбеливатель? Сода может стать более мягким вариантом для белых и светлых вещей.

Приблизительно половина стакана соды, добавленной к циклу стирки, может помочь сделать белые ткани светлее и предотвратить появление желтоватого оттенка.

Такой способ можно использовать не только для одежды, но и для простыней, полотенец и другого домашнего текстиля.

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Спасает после случайной стирки с ручкой или мелом

Иногда достаточно забыть в кармане ручку, маркер или восковой мел — и после стирки пятна оказываются не только на одежде, но и внутри барабана.

В такой ситуации можно стирать загрязненные вещи, добавив примерно один стакан пищевой соды. Температуру воды следует установить максимально допустимую для конкретных вещей.

Сода поможет справиться с загрязнениями на ткани, а также будет способствовать очищению барабана от следов чернил или мела.

Нейтрализует некоторые неприятные запахи

Одна из причин, почему сода так часто используется для уборки — ее способность нейтрализовать определенные кислотные соединения.

Это может быть полезно и во время стирки. В частности, сода помогает бороться с некоторыми стойкими неприятными запахами, остающимися на ткани.

Если на одежду попало кислое вещество, сначала промойте пятно холодной проточной водой, а затем нанесите соду перед стиркой.

Поможет поскорее убрать пену, если стиральная машина переполнилась

Чрезмерное количество пены во время стирки — не самая распространенная проблема, но она может случиться.

Если из стиральной машины начала выходить пенистая вода, сначала выключите прибор. После этого соду можно насыпать на пену: она будет способствовать разрушению пузырьков и впитывать часть воды.

Это может сделать уборку последствий аварийной стирки значительно проще.

Смягчает жесткую воду

Если в вашем доме жесткая вода, это может влиять и на результат стирки. Большое количество минералов в воде способно делать ткани более тусклыми.

Пищевая сода помогает уменьшить влияние жесткой воды. Для одного цикла стирки можно использовать около половины стакана соды.

Она также способствует балансу уровня pH воды, благодаря чему ткани могут становиться более мягкими без использования традиционного кондиционера.

Ею можно почистить утюг

Сода пригодится даже за пределами стиральной машины.

Со временем на подошве утюги могут накапливаться минеральные отложения, особенно если вы часто пользуетесь функцией отпаривания и живете в регионе с жесткой водой.

Смешайте небольшое количество соды с водой до консистенции пасты. Утюг при этом должен быть полностью холодным. Нанесите пасту на сухую ткань и осторожно протрите подошву, после чего удалите остатки чистой влажной салфеткой.

Легкие абразивные свойства соды могут помочь убрать минеральный налет, остатки крахмала и даже незначительные следы подгорания.

Как правильно использовать соду для стирки

Главное — не воспринимать пищевую соду как полную замену стиральному средству в любой ситуации. Чаще ее используют как дополнительный компонент, который может усилить очистку, помочь с запахами или справиться с отдельными видами пятен.

Если вы добавляете соду непосредственно в стиральную машину, кладите ее в барабан, а не во встроенный дозатор. Не используйте ее во время полоскания, чтобы на ткани не оставался нежелательный осадок. Перед стиркой проверяйте рекомендации на ярлык одежды и инструкции к стиральной машине.

FAQ

Можно ли сыпать пищевую соду в стиральную машину?

Да, в целом использование пищевой соды в стиральной машине считается безопасным, но перед этим следует проверить инструкцию к конкретной модели и рекомендации по уходу за одеждой. При добавлении соды во время стирки ее рекомендуют насыпать непосредственно в барабан, а не в отсек для стирального средства.

Сколько соды добавлять в стиральную машину?

Для обычной стирки во многих случаях достаточно примерно ½ стакана пищевой соды. Если речь идет об особенно сильном загрязнении после случайной стирки с ручкой, маркером или восковым мелом, можно использовать около 1 стакана соды. Количество также следует соотносить с объемом загрузки и рекомендациями производителя стиральной машины.

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