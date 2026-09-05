- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Курица с лимоном по рецепту актёра Тима Керри из кулинарной книги мисс Пигги
Простой, ароматный и немного театральный — именно таким является рецепт запеченной курицы с лимонами, о котором в свое время рассказал Тим Керри. Блюдо из нескольких доступных ингредиентов идеально подходит для ужина в выходной день.
Тим Керри навсегда останется одним из тех актёров, которых невозможно спутать с кем-либо другим. «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Миссия невыполнима», «Оно», «Остров сокровищ Маппетов» — его карьера была столь же разнообразной, как и его экранные образы.
Особенно теплые отношения у Керри сложились с миром Маппетов. В роли Лонга Джона Сильвера он настолько органично вписался в компанию кукольных героев, что его даже в шутку называли «почетным Маппетом». А связь с мисс Пигги вышла далеко за пределы съёмочной площадки.
В 1996 году Керри поделился своим рецептом вкусной курицы в кулинарной книге «In the Kitchen with Miss Piggy». Речь идет о запеченной курице с лимоном — простом домашнем блюде, которое вполне могло бы стать «изюминкой» воскресного стола, рассказало издание EatingWell.
Ингредиенты
целая курица — примерно 1,4 кг
лимон — 3 шт.
сливочное масло
шалот — 1 шт.
свежий чеснок — 2–3 зубчика
сушеный тимьян
соль
чёрный молотый перец
Приготовление
Растопите сливочное масло в небольшой кастрюльке.
Добавьте мелко нарезанный шалот, измельченный чеснок, сушеный тимьян и черный перец.
Перемешайте и прогрейте несколько минут, чтобы масло впитало ароматы.
Разогрейте духовку до 220°C.
Положите курицу на решетку в форме для запекания.
Внутрь добавьте немного соли, перца и трав.
Два лимона проткните вилкой в нескольких местах и разрежьте пополам.
Положите их внутрь курицы.
Третий лимон нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху.
Смажьте курицу частью ароматного масла и поставьте в духовку на 15 минут при температуре 220°C.
Затем уменьшите температуру до 165°C и запекайте ещё примерно 45 мин.
Каждые 15 минут поливайте курицу соком из формы и остатками масляного соуса. Это поможет получить румяную корочку и сочное мясо.
Самую толстую часть бедра проткните кухонным термометром, но не касайтесь кости. Температура должна достичь примерно 82 °C.
Сок из готовой курицы должен быть прозрачным.
После вынимания из духовки оставьте курицу примерно на 10 минут и только после этого нарезайте — так мясо сохранит больше сочности.
Подача
Перед подачей полейте курицу соком из формы. Лучше всего она будет сочетаться с запеченными овощами, свежим зеленым салатом и хрустящим хлебом. Лимон придаёт блюду яркую цитрусовую свежесть, а сливочное масло, чеснок и травы делают вкус тёплым и домашним.
Этот рецепт — прекрасное напоминание о том, что для приготовления эффектного ужина вовсе не обязательно прибегать к сложным приемам и использовать десятки ингредиентов. Лимоны, сливочное масло, немного зелени и чеснока превращают обычную запеченную курицу в ароматное, сочное блюдо.