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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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69
Время на прочтение
2 мин

Курица с лимоном по рецепту актёра Тима Керри из кулинарной книги мисс Пигги

Простой, ароматный и немного театральный — именно таким является рецепт запеченной курицы с лимонами, о котором в свое время рассказал Тим Керри. Блюдо из нескольких доступных ингредиентов идеально подходит для ужина в выходной день.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Тим Карри

Тим Карри / © Associated Press

Тим Керри навсегда останется одним из тех актёров, которых невозможно спутать с кем-либо другим. «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Миссия невыполнима», «Оно», «Остров сокровищ Маппетов» — его карьера была столь же разнообразной, как и его экранные образы.

Особенно теплые отношения у Керри сложились с миром Маппетов. В роли Лонга Джона Сильвера он настолько органично вписался в компанию кукольных героев, что его даже в шутку называли «почетным Маппетом». А связь с мисс Пигги вышла далеко за пределы съёмочной площадки.

В 1996 году Керри поделился своим рецептом вкусной курицы в кулинарной книге «In the Kitchen with Miss Piggy». Речь идет о запеченной курице с лимоном — простом домашнем блюде, которое вполне могло бы стать «изюминкой» воскресного стола, рассказало издание EatingWell.

Ингредиенты

  • целая курица — примерно 1,4 кг

  • лимон — 3 шт.

  • сливочное масло

  • шалот — 1 шт.

  • свежий чеснок — 2–3 зубчика

  • сушеный тимьян

  • соль

  • чёрный молотый перец

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюльке.

  2. Добавьте мелко нарезанный шалот, измельченный чеснок, сушеный тимьян и черный перец.

  3. Перемешайте и прогрейте несколько минут, чтобы масло впитало ароматы.

  4. Разогрейте духовку до 220°C.

  5. Положите курицу на решетку в форме для запекания.

  6. Внутрь добавьте немного соли, перца и трав.

  7. Два лимона проткните вилкой в нескольких местах и разрежьте пополам.

  8. Положите их внутрь курицы.

  9. Третий лимон нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху.

  10. Смажьте курицу частью ароматного масла и поставьте в духовку на 15 минут при температуре 220°C.

  11. Затем уменьшите температуру до 165°C и запекайте ещё примерно 45 мин.

  12. Каждые 15 минут поливайте курицу соком из формы и остатками масляного соуса. Это поможет получить румяную корочку и сочное мясо.

  13. Самую толстую часть бедра проткните кухонным термометром, но не касайтесь кости. Температура должна достичь примерно 82 °C.

  14. Сок из готовой курицы должен быть прозрачным.

  15. После вынимания из духовки оставьте курицу примерно на 10 минут и только после этого нарезайте — так мясо сохранит больше сочности.

Подача

Перед подачей полейте курицу соком из формы. Лучше всего она будет сочетаться с запеченными овощами, свежим зеленым салатом и хрустящим хлебом. Лимон придаёт блюду яркую цитрусовую свежесть, а сливочное масло, чеснок и травы делают вкус тёплым и домашним.

Этот рецепт — прекрасное напоминание о том, что для приготовления эффектного ужина вовсе не обязательно прибегать к сложным приемам и использовать десятки ингредиентов. Лимоны, сливочное масло, немного зелени и чеснока превращают обычную запеченную курицу в ароматное, сочное блюдо.

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