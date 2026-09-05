Курица с лимоном по рецепту актёра Тима Керри из кулинарной книги мисс Пигги

Тим Карри / © Associated Press

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Тим Керри навсегда останется одним из тех актёров, которых невозможно спутать с кем-либо другим. «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Миссия невыполнима», «Оно», «Остров сокровищ Маппетов» — его карьера была столь же разнообразной, как и его экранные образы.

Особенно теплые отношения у Керри сложились с миром Маппетов. В роли Лонга Джона Сильвера он настолько органично вписался в компанию кукольных героев, что его даже в шутку называли «почетным Маппетом». А связь с мисс Пигги вышла далеко за пределы съёмочной площадки.

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В 1996 году Керри поделился своим рецептом вкусной курицы в кулинарной книге «In the Kitchen with Miss Piggy». Речь идет о запеченной курице с лимоном — простом домашнем блюде, которое вполне могло бы стать «изюминкой» воскресного стола, рассказало издание EatingWell.

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Ингредиенты

целая курица — примерно 1,4 кг

лимон — 3 шт.

сливочное масло

шалот — 1 шт.

свежий чеснок — 2–3 зубчика

сушеный тимьян

соль

чёрный молотый перец

Приготовление

Растопите сливочное масло в небольшой кастрюльке. Добавьте мелко нарезанный шалот, измельченный чеснок, сушеный тимьян и черный перец. Перемешайте и прогрейте несколько минут, чтобы масло впитало ароматы. Разогрейте духовку до 220°C. Положите курицу на решетку в форме для запекания. Внутрь добавьте немного соли, перца и трав. Два лимона проткните вилкой в нескольких местах и разрежьте пополам. Положите их внутрь курицы. Третий лимон нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху. Смажьте курицу частью ароматного масла и поставьте в духовку на 15 минут при температуре 220°C. Затем уменьшите температуру до 165°C и запекайте ещё примерно 45 мин. Каждые 15 минут поливайте курицу соком из формы и остатками масляного соуса. Это поможет получить румяную корочку и сочное мясо. Самую толстую часть бедра проткните кухонным термометром, но не касайтесь кости. Температура должна достичь примерно 82 °C. Сок из готовой курицы должен быть прозрачным. После вынимания из духовки оставьте курицу примерно на 10 минут и только после этого нарезайте — так мясо сохранит больше сочности.

Подача

Перед подачей полейте курицу соком из формы. Лучше всего она будет сочетаться с запеченными овощами, свежим зеленым салатом и хрустящим хлебом. Лимон придаёт блюду яркую цитрусовую свежесть, а сливочное масло, чеснок и травы делают вкус тёплым и домашним.

Этот рецепт — прекрасное напоминание о том, что для приготовления эффектного ужина вовсе не обязательно прибегать к сложным приемам и использовать десятки ингредиентов. Лимоны, сливочное масло, немного зелени и чеснока превращают обычную запеченную курицу в ароматное, сочное блюдо.

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