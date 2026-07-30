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Курица тушеная со стручковой фасолью сладким перцем и морковью: рецепт для быстрого ужина
Полноценное второе блюдо, которое сочетает в себе нежное куриное филе и овощной гарнир из стручковой фасоли, сладкого перца, моркови, лука, тушеное в томатно — соевом соусе.
Получается вкусным, полезным и идеально подойдет для быстрого ужина.
Ингредиенты
- куриное филе
- 400 г
- фасоль стручковая
- 250 г
- перец болгарский
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- соевый соус
- 2 ст. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- базилик сушеный
- 1 ч. л.
- орегано сушеный
- 0,5 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Куриное филе помойте и нарежьте на средние кусочки.
У стручковой фасоли отрежьте кончики с двух сторон, нарежьте на средние кусочки, отварите в кипящей подсоленной воде 3-5 минут и откиньте на дуршлаг.
Болгарский перец очистите от семян, перегородок, нарежьте на брусочки.
Морковь натрите на крупной терке.
Лук чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок выдавите через пресс.
В сковороде на растительном масле обжарьте лук и морковь до мягкости.
Добавьте куриное филе и жарьте пять минут, затем стручковую фасоль, перец болгарский, томатную пасту, паприку, базилик, орегано, влейте соевый соус, посолите, перемешайте и тушите на медленном огне 12 минут.
Добавьте чеснок, еще раз перемешайте, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 3-5 минут.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.