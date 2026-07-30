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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

Курица тушеная со стручковой фасолью сладким перцем и морковью: рецепт для быстрого ужина

Полноценное второе блюдо, которое сочетает в себе нежное куриное филе и овощной гарнир из стручковой фасоли, сладкого перца, моркови, лука, тушеное в томатно — соевом соусе.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Комментарии
Курица тушеная со стручковой фасолью сладким перцем и морковью

Курица тушеная со стручковой фасолью сладким перцем и морковью / © Credits

Получается вкусным, полезным и идеально подойдет для быстрого ужина.

Ингредиенты

куриное филе
400 г
фасоль стручковая
250 г
перец болгарский
1 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
соевый соус
2 ст. л.
паприка молотая
1 ч. л.
базилик сушеный
1 ч. л.
орегано сушеный
0,5 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе помойте и нарежьте на средние кусочки.

  2. У стручковой фасоли отрежьте кончики с двух сторон, нарежьте на средние кусочки, отварите в кипящей подсоленной воде 3-5 минут и откиньте на дуршлаг.

  3. Болгарский перец очистите от семян, перегородок, нарежьте на брусочки.

  4. Морковь натрите на крупной терке.

  5. Лук чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок выдавите через пресс.

  6. В сковороде на растительном масле обжарьте лук и морковь до мягкости.

  7. Добавьте куриное филе и жарьте пять минут, затем стручковую фасоль, перец болгарский, томатную пасту, паприку, базилик, орегано, влейте соевый соус, посолите, перемешайте и тушите на медленном огне 12 минут.

  8. Добавьте чеснок, еще раз перемешайте, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 3-5 минут.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
219
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