В ближайшие дни в Украину придет сильная жара / © Pexels

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В четверг, 30 июля, в Украине сохранится сухая и комфортная погода благодаря антициклону, хотя на северо-востоке ситуацию несколько ухудшат сильные порывы ветра. Это последние относительно прохладные дни перед сильным потеплением, ведь уже с начала августа страну накроет новая волна аномальной жары.

Подробный прогноз погоды читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии для Telegraf рассказал, что в начале августа в Украину может прийти новая волна аномальной жары из-за «теплового купола» — малоподвижного антициклона, который несет раскаленный воздух из Сахары и задерживает его над регионом. По его словам, Европа сейчас нагревается быстрее всего на планете, а в центральных областях Украины количество дней с температурой от +35 выросло на 70%.

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Комфортная погода с дневной температурой +22…+27 продержится лишь до 30 июля. Уже с 31 июля субтропический воздух прогреет атмосферу до +30…+34, а в первые выходные августа столбики термометров будут достигать +35. По словам синоптика, сухая и жаркая погода продлится как минимум до 5 августа, а первая декада месяца может оказаться самой жаркой за все лето.

По данным Украинского гидрометцентра, 30 июля погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Правобережьем, поэтому повсеместно ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Благодаря прохладной воздушной массе с севера ночь будет довольно прохладной — ожидается от +10 до +15 градусов тепла (на юге до +19), но днем солнце быстро прогреет воздух до комфортных +23…+28 градусов тепла, а в Закарпатье — ожидается до +30…+33 градусов выше нуля.

Погода в Украине 30 июля / © Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. При этом днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях его порывы усилятся до 15–20 м/с. В связи с этим в этих регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности, поскольку непогода может затруднить работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий, а также движение транспорта.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре 30 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 30 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северо-западным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов выше нуля.

Погода во Львове

30 июля во Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. По данным синоптиков, в регионе будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром в горах будет сохраняться слабый туман.

Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, в горах от +6 до +8 градусов тепла, днем от +27 до +32 градусов тепла.

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Во Львове температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём — от +28 до +30 градусов тепла.

Погода в Одессе

В четверг, 30 июля, в Одесской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

В Одессе ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём воздух прогреется до +26…+28 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области 30 июля ожидается переменная облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов тепла, а днём прогреется до +20…+25. В самом Харькове ночью будет +13…+15 градусов тепла, днём — от +22 до +24 градусов тепла.

В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Однако уже утром и днём в городе и области усилится штормовой ветер с порывами 15–20 м/с. В связи с этим в регионе объявлен первый (жёлтый) уровень опасности.

Синоптики предупреждают о непогоде в Харьковской области 30 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области 30 июля синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +10 до +15 градусов тепла;

днём от +24 до +29 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +13 до +15 градусов тепла;

днём от +24 до +26 градусов тепла.

Ранее синоптики назвали дату возвращения аномальной жары в Украину.

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