Вместо загара — смертельная болезнь: ChatGPT спас женщину, которую целый год лечили от тревожности

ChatGPT спас жизнь женщине / © Pixabay

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Двадцатидевятилетняя британка Поппи Гай отправилась на семейный отдых в испанскую Малагу, надеясь получить хороший золотистый загар. Вместо этого ее кожа внезапно почернела, а состояние настолько ухудшилось, что женщина оказалась в шаге от смерти. От роковых последствий редкой болезни ее спасли не врачи, а искусственный интеллект.

Об этом пишет LADbible.

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Длительное игнорирование симптомов

Первые тревожные симптомы появились у женщины еще в июле прошлого года, когда она заметила легкую пигментацию на руках и стала страдать от постоянной утренней тошноты. В течение целого года она неоднократно обращалась к своему врачу, но каждый раз получала только лекарства против тревожности, которые абсолютно не помогали улучшить состояние здоровья.

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«С января по май я не могла встать без ужасного головокружения, мое зрение дрожало, я рвала несколько раз в день и задыхалась во время ходьбы», — рассказала британка.

Кульминация произошла в конце мая во время отпуска в Испании, когда женщина решила выиграть семейное соревнование по загару, но ее живот стал буквально черным. Состояние больной стремительно ухудшалось, поэтому по возвращении домой она решила самостоятельно найти причину своих страданий с помощью современных технологий.

Спасение благодаря искусственному интеллекту

В отчаянии мать двоих детей описала все свои жуткие симптомы в чате ChatGPT, который сразу допустил наличие редкой болезни Аддисона. При этом заболевании надпочечники перестают нормально функционировать, что вызывает экстремальную усталость, потемнение кожи, потерю веса и сильную боль в животе.

Женщина немедленно отправилась к врачу со своим новым диагнозом, после чего получила срочное направление в больницу на детальное обследование. Ровно через неделю после этого визита Поппи потеряла сознание прямо во время нарезания овощей для ужина, и ее мать вызвала скорую медицинскую помощь.

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«Врач сказал, что если бы я не попала в больницу в тот день, я бы, наверное, уже была мертва», — поделилась страшными подробностями пациентка.

В медицинском учреждении специалисты подтвердили, что женщина перенесла надпочечниковый криз, который является самым серьезным и смертельно опасным осложнением этого редкого недуга. Сейчас пациентка вынуждена принимать 11 таблеток ежедневно и передвигаться с помощью инвалидной коляски или специальной рамки, поскольку болезнь лишила ее способности нормально ходить.

Реакция разработчиков технологии

Когда эта история получила огласку, представители компании OpenAI прокомментировали ситуацию, отметив важность ответственного отношения к медицинским онлайн-консультациям. Разработчики верят, что их продукт может помочь людям найти более четкие ответы и лучше подготовиться к разговору с профессиональными врачами.

«ChatGPT не является врачом и никогда не должен использоваться как замена медицинской помощи, диагностики или лечения», — подчеркнул представитель компании-разработчика.

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Напомним, австралийский предприниматель использовал искусственный интеллект, чтобы создать персональную mRNA-вакцину от рака для своей собаки. Опухоль начала уменьшаться, а учёные заинтересовались экспериментом.

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