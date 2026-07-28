Нужно ли говорить "спасибо" и"пожалуйста" ChatGPT: ученые ответили

ChatGPT / © pexels.com

Реклама

Миллионы пользователей каждый день пишут чатам «спасибо» и извиняются, хотя у машины нет эмоций. Ученые исследовали влияние добрых слов на ответы искусственного интеллекта и выяснили, что на самом деле определяет качество результата.

Об этом пишет Nok Lapja.

Реклама

Многие пользователи интуитивно обращаются к ChatGPT словами «пожалуйста», а после получения ответа благодарят его. В общении с людьми вежливость — привычная норма. Поскольку искусственный интеллект также поддерживает разговор в естественной манере, создается впечатление, будто мы общаемся с живым человеком. Но влияет ли вежливый тон на качество ответов? Помогает ли он лучше выполнять поставленные задачи? На сегодняшний день исследования не дают однозначного ответа.

Реклама

Часть научных работ свидетельствует, что отдельные языковые модели отвечали точнее или полезнее на вежливо сформулированные запросы. В то же время, другие исследования не подтвердили такого эффекта или вообще не выявили никакой разницы.

В общении с ChatGPT важнее не вежливость, а четкий запрос

Исследователи в сфере ИИ отмечают: решающее значение имеет не вежливый стиль обращения, а то, насколько понятно сформулирована задача.

Если подробно объяснить, что именно нужно, в каком формате или стиле должен быть ответ, какой он должен быть длины и для чего будет использоваться, результат обычно будет значительно лучше, чем просто добавление приветствия или вежливой просьбы.

Поэтому качественный запрос не обязательно должен быть максимально любезным. Гораздо важнее, чтобы он был конкретным, четким и не допускал неоднозначной трактовки. Эксперты также рекомендуют приводить чат-боту примеры желаемого результата, просить несколько вариантов ответа или позволять ему уточнять детали перед выполнением задания.

Реклама

Почему мы так часто общаемся с ИИ, как с человеком?

Объяснение может быть психологическим. Искусственный интеллект использует естественный человеческий язык, поддерживает диалог, шутит, задает уточняющие вопросы и нередко даже хвалит собеседника. Поэтому возникает ощущение подлинного человеческого общения.

Впрочем, исследователи напоминают, что чат-бот не способен испытывать эмоции, обижаться или строить настоящие отношения. Несмотря на реалистичность диалога, это только имитация общения.

Многие эксперты убеждены, что вежливое общение с ИИ все же имеет смысл. Но не потому, что в этом нуждается он сам, а потому, что это полезно для человека. Манера общения постепенно становится привычкой. Если регулярно использовать грубый, нетерпеливый или сверхъестественный тон, со временем это может отразиться и на взаимодействии с другими людьми.

Именно поэтому слова «пожалуйста» и «спасибо» важны не для машины, а для нас самих. Они помогают поддерживать культуру общения, которую мы стремимся сохранять во взаимоотношениях с людьми.

Реклама

ШИ — это инструмент, а не друг

Хотя разработчики стремятся сделать взаимодействие с искусственным интеллектом максимально естественным, специалисты советуют не забывать о его настоящей природе. Чат-боты не имеют собственных убеждений, эмоций или сознания. Их ответы формируются на основе статистических закономерностей, а не посредством реального понимания человеческих переживаний или ситуаций.

Поэтому не стоит воспринимать ИИ как близкого советчика или друга, особенно когда речь идет о важных жизненных решениях.

Напомним, ранее профессор Кембриджа Анна Фрай и нобелевский лауреат Джеффри Хинтон призвали быть вежливыми с ИИ. По мнению Фрай, чат-боты подобны универсальным актерам: вежливое общение и четкие роли помогают получать более качественные и менее сухие ответы. В то же время, Хинтон считает, что в будущем человечеству придется сосуществовать со сверхумными системами, где вежливость может способствовать поддержанию лучших отношений.

Новости партнеров